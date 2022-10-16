Гранит ДЖАКА – о Зинченко: «Нам нужен человек с таким характером»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака рассказал о личных качествах Александра Зинченко, который летом усилил лондонский клуб.

«У нас была встреча перед матчем с «Ливерпулем», а Зинченко сидел позади меня. Он говорил и говорил. Я думал: «Когда ты уже остановишься?» (смеется). Он отличный парень, очень открытый. Нам нужен человек с таким характером в команде», – сказал Джака.

Отметим, что Зинченко из-за травмы и ее рецидив сыграл всего 6 матче со старта сезона.