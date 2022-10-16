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Чемпионат Украины
ФСК Мариуполь
16.10.2022 13:30 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Вторая лига
16 октября 2022, 12:55 |
148
0

ФСК Мариуполь – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 октября в 13:30 видеотрансляцию матча 8-го тура группы А Первой лиги

16 октября 2022, 12:55 |
148
0
ФСК Мариуполь – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В воскресенье, 16 октября, в 13:30 начнется матч 8-го тура в группе А Первой лиги чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Мариуполь» и «Карпаты» Львов.

Турнирная таблица Первой лиги на 16 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

13:30. Мариуполь – Карпаты Львов

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Источник Sport.ua
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