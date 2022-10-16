16.10.2022 13:30 - : -
Украина. Вторая лига16 октября 2022, 12:55 |
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ФСК Мариуполь – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 октября в 13:30 видеотрансляцию матча 8-го тура группы А Первой лиги
16 октября 2022, 12:55 |
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В воскресенье, 16 октября, в 13:30 начнется матч 8-го тура в группе А Первой лиги чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Мариуполь» и «Карпаты» Львов.
Турнирная таблица Первой лиги на 16 октября
Смотрите видеотрансляцию поединка:
13:30. Мариуполь – Карпаты Львов
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