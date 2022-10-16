ФСК Мариуполь – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 16 октября, в 13:30 начнется матч 8-го тура в группе А Первой лиги чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Мариуполь» и «Карпаты» Львов.

Турнирная таблица Первой лиги на 16 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

13:30. Мариуполь – Карпаты Львов