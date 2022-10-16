Невероятная Свентек снова обыграла Пегулу и вышла в очередной финал

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) в полуфинале хардового турнира серии WTA 500 в Сан-Диего (США) обыграла Джессику Пегулу в трех сетах за 2 часа и 13 минут.

WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/2 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Джессика Пегула (США) [4] – 4:6, 6:2, 6:2

Отметим, что это уже девятый финал для Иги в этом сезоне. В предыдущих восьми полька одержала семь побед, а единственное поражение потерпела от Барборы Крейчиковой в Остраве на прошлой неделе перед приездом в Сан-Диего. Всего для Свентек это будет 13-й финальный поединок на уровне WTA, в котором она будет бороться за свой 11-й титул.

К слову, Ига в четвертый раз обыграла Пегулу в этом сезоне.

В финале она сыграет с Донной Векич или Даниэль Коллинс, матч которых был прерван из-за дождя.