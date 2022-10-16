Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Залужный и Кулеба болеют за Динамо. Порадуем их»

Хавбек «Динамо» Киев Александр Андриевский прокомментировал предстоящий матч с донецким «Шахтером»:

– Настроение позитивное. Нас ожидает очень серьезный соперник, потому подходим к игре только с боевым настроем.

– Если подводить итоги нашего выступления в Лиге Европы, почему не получилось выйти в плей-офф?

– Трудно сказать. Думаю, лучше всего на этот вопрос сможет ответить тренерский штаб. Есть моменты, повлиявшие на такой результат. Но не мы будем жаловаться, идем дальше.

– В преддверии матча с «Шахтером» было большое теоретическое занятие. Что узнали о сопернике, который обновился в межсезонье?

– У нас сегодня была теория и будет еще в день матча. Тренер указывает на ошибки и сильные стороны соперника. Мы все знаем о «Шахтере» и, думаю, что покажем это на поле.

– Класико будет отличаться по атмосфере от предыдущих матчей?

– Конечно, будет отличаться. Мы уже играли с «Шахтером» при пустых трибунах, когда были ковидные ограничения. Потому нам не привыкать. Но очень ждем, когда наши болельщики смогут вернуться на трибуны. Для нас, как и для всех фанатов, это особый матч, это дерби. Однако за него, как и за все остальные поединки, можно заработать три очка.

– Что можешь передать украинским героям, в честь которых недавно был праздник – День защитников и защитниц Украины?

– Прежде всего, хочется поблагодарить за то, что защищают нашу страну, отвоевывают ее независимость. Знаем, что скоро все наши территории будут деоккупированы. Большая благодарность и поздравление нашим защитникам, а также защитницам, ведь, насколько я знаю, в украинской армии около 30% женщин. Очень верим в наших военных, всем сердцем и душой с ними.

– Многие из первых лиц государства болеют за киевское «Динамо». Это добавляет большей мотивации играть за «бело-синих»?

– Конечно. Я видел Залужного с шевроном «Динамо» и Кулебу в динамовской экипировке. Потому мы должны не подводить их и стараться показывать это на поле. Порадуем их.

Отметим, что матч 7-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером» состоится уже сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.