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  4. Де Дзерби обосновал скандальное поведение в матче против Брентфорда
Англия
16 октября 2022, 10:36 |
685
1

Де Дзерби обосновал скандальное поведение в матче против Брентфорда

Итальянский наставник потолкался с коучем «пчел» Томасом Франком

16 октября 2022, 10:36 |
685
1
Де Дзерби обосновал скандальное поведение в матче против Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

14 октября в английской Премьер-лиге состоялся матч 11-го тура между «Брентфордом» и «Брайтоном», победу в котором отпраздновали хозяева – 2:0.

Игра запомнилась перепалкой, случившейся между главными тренерами команд – Томасом Франком и Роберто Де Дзерби.

Наставники столкнулись после того, как коуч «Брентфорда» попытался помешать защитнику «Брайтона» Джоэлу Велтману забрать мяч для вбрасывания аута. В выяснение отношений вклинился Де Дзерби, который учинил эмоциональную перепалку с Томасом Франком, за что оба наставника в итоге получили по «горчичнику» от рефери матча.

Getty Images/Global Images Ukraine

После игры Де Дзерби пояснил, почему повел себя таким образом. По словам итальянца, он никогда не позволяет себе что-либо высказывать игрокам команды-соперницы, но и не допускает подобных действий со стороны оппонентов в адрес своих подопечных.

«Мне не нравится, когда тренер соперников прикасается к моему игроку или когда другой тренер разговаривает с моим игроком, потому что я никогда не общаюсь с игроками другой команды», - пояснил Де Дзерби.

Отметим, что «Брайтон» под руководством Де Дзерби еще не побеждал в АПЛ. На счету «чаек» одна ничья и два поражения в трех матчах с итальянцем во главе.

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Роберто Де Дзерби Брайтон Брентфорд Томас Франк
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Источник Daily Mirror
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Old
Именно Франк  спровоцировал заваруху а карточки дали почему то обоим
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