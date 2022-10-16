Карло АНЧЕЛОТТИ: «Встречаются два великих клуба. Ничего не буду выдумывать»
Главный тренер мадридского «Реала» прокомментировал предстоящий матч с «Барселоной»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о предстоящем матче с «Барселоной»:
«Готовимся к матчу в обычном режиме. Встретятся два великих клуба. Не хочу ничего придумывать. В прошлом сезоне я пытался что-то придумать и был за это наказан. Мы должны думать только о своей игре. У нас достаточно ресурсов, чтобы хорошо провести сезон».
Отметим, что матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной» состоится уже сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.
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