Карло АНЧЕЛОТТИ: «Встречаются два великих клуба. Ничего не буду выдумывать»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о предстоящем матче с «Барселоной»:

«Готовимся к матчу в обычном режиме. Встретятся два великих клуба. Не хочу ничего придумывать. В прошлом сезоне я пытался что-то придумать и был за это наказан. Мы должны думать только о своей игре. У нас достаточно ресурсов, чтобы хорошо провести сезон».

Отметим, что матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной» состоится уже сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.