Другие новости16 октября 2022, 10:17 |
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ВИДЕО. Арбитр потерял сознание в матче чемпионата беларуси
Никаких серьезных последствий для здоровья Дмитрия Доли не выявлено
16 октября 2022, 10:17 |
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15 октября главный арбитр матча 25-го тура чемпионата беларуси БАТЭ – «Динамо-Брест» Дмитрий Доля потерял сознание во время игры.
По ходу игры рефери просто рухнул на газон, и, в итоге, его в бессознательном состоянии увезли в больницу.
Впрочем, уже в клинике Доля пришёл в сознание, чувствует себя нормально и на данный момент никаких серьёзных последствий для здоровья не выявлено, сообщила пресс-служба БАТЭ.
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