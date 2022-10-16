ВИДЕО. Арбитр потерял сознание в матче чемпионата беларуси

15 октября главный арбитр матча 25-го тура чемпионата беларуси БАТЭ – «Динамо-Брест» Дмитрий Доля потерял сознание во время игры.

По ходу игры рефери просто рухнул на газон, и, в итоге, его в бессознательном состоянии увезли в больницу.

Впрочем, уже в клинике Доля пришёл в сознание, чувствует себя нормально и на данный момент никаких серьёзных последствий для здоровья не выявлено, сообщила пресс-служба БАТЭ.