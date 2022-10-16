ФОТО. Ротань презентовал памятные футболки Луческу и Йовичевичу
Главный тренер молодежной сборной Украины поблагодарил наставников клубов
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань презентовал памятные футболки главным тренерам киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» — Мирче Луческу и Игору Йовичевичу соответственно. Об этом сообщил украинский журналист Евгений Гресь:
«Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань решил презентовать памятные футболки тренерам, которые готовили и готовят игроков в клубах.
Сегодня такие скромные подарки получили Мирча Луческу и Игорь Йовичевич. Спасибо! Ждем, что в дерби на первом, на втором и третьем месте будет Футбол.
Слава Украине!», — написал Гресь на своей странице в социальной сети Facebook.
Отметим, что уже сегодня, 16 октября, «Шахтер» и «Динамо» сыграют в 7-м туре чемпионата Украины по футболу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон, скорее всего, в конце года сменит команду
Манор Соломон в настоящее время выступает за «Фулхэм» на правах аренды