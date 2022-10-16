ФОТО. Ротань презентовал памятные футболки Луческу и Йовичевичу

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань презентовал памятные футболки главным тренерам киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» — Мирче Луческу и Игору Йовичевичу соответственно. Об этом сообщил украинский журналист Евгений Гресь:

«Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань решил презентовать памятные футболки тренерам, которые готовили и готовят игроков в клубах.

Сегодня такие скромные подарки получили Мирча Луческу и Игорь Йовичевич. Спасибо! Ждем, что в дерби на первом, на втором и третьем месте будет Футбол.

Слава Украине!», — написал Гресь на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, что уже сегодня, 16 октября, «Шахтер» и «Динамо» сыграют в 7-м туре чемпионата Украины по футболу.