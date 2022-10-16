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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 04:19 |
40
0

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Будем делать анализ и становиться сильнее»

Главный тренер «Металлиста 1925» – о поединке против «Львова»

16 октября 2022, 04:19 |
40
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Будем делать анализ и становиться сильнее»
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал результат матча против ФК «Львов» (2:2).

- Я еще до игры говорил игрокам, когда мы готовились к матчу, что «Львов» очень организованная команда с характером и бойцовскими качествами. Мы предупреждали своих футболистов, что будет именно так. Мы сыграли сегодня по двум схемам, первый тайм нам удался, дважды забили и создавали моменты, контролировали ход игры. Когда повели в счете, мы трансформировали тактическую схему и перешли на игру в три центральных защитника. Пытались сыграть на результат, но пропустили не обязательный гол и еще у соперника были моменты. Меня беспокоит, что мы проигрываем большое количество единоборств, с таким браком, какой был сегодня, трудно рассчитывать на какие-либо серьезные задачи. Первый тайм нам в зачет, а вот по второму будем разбираться.

- Нет понимания, почему такой слабый второй тайм?
- Буду разговаривать с футболистами, мы изменили немного схему, но не все до конца правильно выполняли, что должны были делать.

- Вы уже не первый раз меняете так схему игры, как вам игра в три защитника? Нравится?
– Есть некоторые игры, когда нужно переходить на эту схему. Я решил, когда вели в счете, нужно перестроиться на эту схему. С игроками мы ее отрабатывали на тренировках, но не всё получилось сегодня. Будем делать анализ и становиться сильнее.

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Источник ФК Металлист 1925
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