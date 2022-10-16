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Чемпионат Испании
Атлетик
15.10.2022, FT 0 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
16 октября 2022, 03:58 |
13
0

Атлетик – Атлетико – 0:1. Гризманн принес победу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9 тура чемпионата Испании

16 октября 2022, 03:58 |
13
0
Атлетик – Атлетико – 0:1. Гризманн принес победу. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 9 тура испанской Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Атлетик» со счетом 1:0.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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