15.10.2022, FT 0 : 1
Испания16 октября 2022, 03:58 |
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Атлетик – Атлетико – 0:1. Гризманн принес победу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9 тура чемпионата Испании
16 октября 2022, 03:58 |
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В поединке 9 тура испанской Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Атлетик» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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