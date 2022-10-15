ВИДЕО. Празднует в стиле Роналду. Прядун догнал Довбика в гонке бомбардиров

Форвард «Металлиста» Максим Прядун в матче с «Ворсклой» оформил дубль и в гонке бомбардиров сезона УПЛ догнал Артема Довбика - у обоих по 5 голов.

Прядун отметился празднованием голов в стиле звезд. Сперва отпраздновал как Криштиану Роналду, а затем - как Мемфис Депай.