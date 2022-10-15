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Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 21:53 |
407
0

ВИДЕО. Празднует в стиле Роналду. Прядун догнал Довбика в гонке бомбардиров

У Максима Прядуна 5 голов в сезоне

15 октября 2022, 21:53 |
407
0
ВИДЕО. Празднует в стиле Роналду. Прядун догнал Довбика в гонке бомбардиров
ФК Металлист

Форвард «Металлиста» Максим Прядун в матче с «Ворсклой» оформил дубль и в гонке бомбардиров сезона УПЛ догнал Артема Довбика - у обоих по 5 голов.

Прядун отметился празднованием голов в стиле звезд. Сперва отпраздновал как Криштиану Роналду, а затем - как Мемфис Депай.

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Максим Прядун Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу Криштиану Роналду Мемфис Депай
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Источник Sport.ua
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