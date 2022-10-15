Пеп ГВАРДИОЛА: «Нам невероятно повезло с Холандом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола накануне матча против «Ливерпуля» (16 октября) заявил, что очень рад работать с Эрлингом Холандом:

«Нам невероятно повезло, что Эрлинг решил приехать в наш команду, чтобы играть с нами. Потому что Холанд мог перейти в любой клуб.

Я часто рассказывал, что на протяжении свое карьеры работал с фантастическими игроками. В «Барсе» был Месси, и был шанс поработать с Неймаром, если бы я не покинул Испанию.

Мне нравится работать с такими классными футболистами. Они дают тебе возможность добиваться успеха, завоевывать трофеи и приносить радость болельщикам».