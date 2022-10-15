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Англия
15 октября 2022, 20:47 | Обновлено 15 октября 2022, 20:48
885
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Нам невероятно повезло с Холандом»

Тренер «Манчестер Сити» – о лидере атак команды

15 октября 2022, 20:47 | Обновлено 15 октября 2022, 20:48
885
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Нам невероятно повезло с Холандом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола накануне матча против «Ливерпуля» (16 октября) заявил, что очень рад работать с Эрлингом Холандом:

«Нам невероятно повезло, что Эрлинг решил приехать в наш команду, чтобы играть с нами. Потому что Холанд мог перейти в любой клуб.

Я часто рассказывал, что на протяжении свое карьеры работал с фантастическими игроками. В «Барсе» был Месси, и был шанс поработать с Неймаром, если бы я не покинул Испанию.

Мне нравится работать с такими классными футболистами. Они дают тебе возможность добиваться успеха, завоевывать трофеи и приносить радость болельщикам».

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