Пеп ГВАРДИОЛА: «Нам невероятно повезло с Холандом»
Тренер «Манчестер Сити» – о лидере атак команды
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола накануне матча против «Ливерпуля» (16 октября) заявил, что очень рад работать с Эрлингом Холандом:
«Нам невероятно повезло, что Эрлинг решил приехать в наш команду, чтобы играть с нами. Потому что Холанд мог перейти в любой клуб.
Я часто рассказывал, что на протяжении свое карьеры работал с фантастическими игроками. В «Барсе» был Месси, и был шанс поработать с Неймаром, если бы я не покинул Испанию.
Мне нравится работать с такими классными футболистами. Они дают тебе возможность добиваться успеха, завоевывать трофеи и приносить радость болельщикам».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Манор Соломон в настоящее время выступает за «Фулхэм» на правах аренды
Главные новости за 14 октября на Sport.ua