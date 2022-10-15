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15 октября 2022, 20:25 | Обновлено 15 октября 2022, 20:26
488
0

Ярмоленко снова в деле. Андрей сделал ассист в матче Аль-Айна

У Андрея 2+3 в сезоне

15 октября 2022, 20:25 | Обновлено 15 октября 2022, 20:26
488
0
Ярмоленко снова в деле. Андрей сделал ассист в матче Аль-Айна
ФК Аль-Айн

В матче чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» - «Аль-Вахда» вингер хозяев Андрей Ярмоленко сделал результативную передачу на Рахими.

Для украинца это третий ассист в нынешнем сезоне. Кроме того, у Ярмоленко два гола.

Ярмоленко помог команде забить второй гол в матче, но «Аль-Айн» на этот момент уступает 2:3.

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Источник Sport.ua
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