Другие новости15 октября 2022, 20:25 | Обновлено 15 октября 2022, 20:26
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Ярмоленко снова в деле. Андрей сделал ассист в матче Аль-Айна
У Андрея 2+3 в сезоне
15 октября 2022, 20:25 | Обновлено 15 октября 2022, 20:26
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В матче чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» - «Аль-Вахда» вингер хозяев Андрей Ярмоленко сделал результативную передачу на Рахими.
Для украинца это третий ассист в нынешнем сезоне. Кроме того, у Ярмоленко два гола.
Ярмоленко помог команде забить второй гол в матче, но «Аль-Айн» на этот момент уступает 2:3.
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