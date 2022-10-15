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  4. Игорь КОСТЮК: «Диалло – игрок первой команды Динамо, но ему нужна практика»
Молодежные турниры
15 октября 2022, 19:50 |
614
1

Игорь КОСТЮК: «Диалло – игрок первой команды Динамо, но ему нужна практика»

Юношеская команда обыграла «Шахтер»

15 октября 2022, 19:50 |
614
1
Игорь КОСТЮК: «Диалло – игрок первой команды Динамо, но ему нужна практика»
ФК Динамо Киев

Тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк оценил победу 2:0 в матче Юношеского чемпионата Украины против «Шахтера» U-19, а также возвращение в команду хавбека Самба Диалло.

- Ребята выполнили установку на игру и добились положительного результата. Думаю, это полностью их заслуга, есть положительные сдвиги в отношении, агрессии на поле. Сегодня играли компактно, хорошо взаимодействовали в середине, создали достаточно моментов и в итоге выиграли матч.

- Ребята сделали выводы после предыдущего матча, с «Рухом», и подумали над своим поведением?

– У нас был серьезный разговор. Мы говорили об отношении на тренировках, по поводу скоростей, на которых мы должны играть, о единоборствах, борьбе, дуэлях. И сегодня это все подействовало. Мы знаем, что у «Шахтера» индивидуально сильная команда, но за счет организации и бойцовских качеств мы добились победы.

– Сегодня вам помог Самба Диалло…

- Самба – игрок первой команды. Он давно не играл, и ему нужна была практика. По возрасту он может играть за нашу команду, поэтому сегодня был полезен – в частности, заработал пенальти, благодаря которому мы повели в счете.

– В целом, как приняли Самбу обратно?

– Это наш игрок, он хорошо выступал за нас, приносил результат, когда мы добивались побед в Юношеской Лиге УЕФА. Ему комфортно здесь, он все знает, по какой тактике мы играем. Думаю, для него тоже полезно получить здесь игровую практику.

– Сейчас «Рух» находится на первом месте. Будете догонять?

– Это футбол. Мы на каждую игру выходим, чтобы победить. А считать очки будем, когда будет завершение чемпионата.

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Источник ФК Динамо Киев
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Gargantua
выглядел тяжеловато. все же почти год без футбола регулярного
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