Динамо U-19 на выезде обыграло Шахтер U-19

В рамках 7-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд состоялась встреча «Шахтера» U-19 и «Динамо» U-19.

Принципиальная встреча соперников завершилась гостевой победой подопечных Игоря Костюка. На поле в Винниках, где молодые «горняки» принимали киевлян, гости одержали победу со счетом 2:0.

В таблице юношеского чемпионата Украины «Динамо» U-19 занимает 2 место, имея 16 очков после 7 матчей. У «Шахтера» U-19 13 очков и 4 позиция.

Чемпионат Украины среди юношеских команд. 7-й тур

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 0:2

Голы: Царенко, 11 пенальти, Балаба, 66.