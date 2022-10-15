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Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 13:43 | Обновлено 15 октября 2022, 13:54
545
3

Динамо U-19 на выезде обыграло Шахтер U-19

Коллективы выяснили отношения в национальном первенстве

15 октября 2022, 13:43 | Обновлено 15 октября 2022, 13:54
545
3
Динамо U-19 на выезде обыграло Шахтер U-19
ФК Динамо Киев

В рамках 7-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд состоялась встреча «Шахтера» U-19 и «Динамо» U-19.

Принципиальная встреча соперников завершилась гостевой победой подопечных Игоря Костюка. На поле в Винниках, где молодые «горняки» принимали киевлян, гости одержали победу со счетом 2:0.

В таблице юношеского чемпионата Украины «Динамо» U-19 занимает 2 место, имея 16 очков после 7 матчей. У «Шахтера» U-19 13 очков и 4 позиция.

Чемпионат Украины среди юношеских команд. 7-й тур

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 0:2

Голы: Царенко, 11 пенальти, Балаба, 66.

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Источник Sport.ua
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Veter
На выезде к кому?
С каких это пор Винники стали домом Шахтёра?
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