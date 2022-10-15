Ла Лига. Валенсия не сумела обыграть Эльче, Кавани оформил дубль

В субботу, 15 октября состоялись еще два матча в рамках девятого тура испанской Ла Лиги. Дубль Эдинсона Кавани не помог «Валенсии» дома обыграть «Эльче».

Поединок между «Жироной» и «Кадисом» также завершился вничью: хозяевам удалось спастись благодаря голу Кристиану Стуани на 11-й компенсированной ко второму тайму минуте.

«Жирона» – «Кадис» – 1:1

Голы: Стуани 90+11 (с пенальти) – Алекс 46

«Валенсия» – «Эльче» – 2:2

Голы: Кавани 41 (с пенальти), 45+7 – Милья 29 (с пенальти), 65

Вчера девятый тур стартовал нулевой ничьей между «Райо Вальекано» и «Хетафе».