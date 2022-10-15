Ла Лига. Валенсия не сумела обыграть Эльче, Кавани оформил дубль
«Жирона» спаслась от поражения в матче с «Кадисом»
В субботу, 15 октября состоялись еще два матча в рамках девятого тура испанской Ла Лиги. Дубль Эдинсона Кавани не помог «Валенсии» дома обыграть «Эльче».
Поединок между «Жироной» и «Кадисом» также завершился вничью: хозяевам удалось спастись благодаря голу Кристиану Стуани на 11-й компенсированной ко второму тайму минуте.
«Жирона» – «Кадис» – 1:1
Голы: Стуани 90+11 (с пенальти) – Алекс 46
«Валенсия» – «Эльче» – 2:2
Голы: Кавани 41 (с пенальти), 45+7 – Милья 29 (с пенальти), 65
Вчера девятый тур стартовал нулевой ничьей между «Райо Вальекано» и «Хетафе».
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