14.10.2022, FT 0 : 0
Испания15 октября 2022, 02:45 | Обновлено 15 октября 2022, 03:05
9
0
Райо Вальекано – Хетафе – 0:0. Как Трехо не забил пенальти. Видеообзор игры
Смотрите видеообзор матча 9-го тура чемпионата Испании
15 октября 2022, 02:45 | Обновлено 15 октября 2022, 03:05
9
0
В матче 9-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» дома сыграл вничью с «Хетафе» со счетом 0:0.
Полузащитник хозяев Оскар Трехо не реализовал пенальти на 53-й минуте.
После 9 туров «Райо Вальекано» замыкает топ-10 (11 очков). «Хетафе» занимает 14-ю позицию (8 очков).
Лига 1. 9-й тур, 14 октября
Райо Вальекано – Хетафе – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 октября 2022, 16:26 1
Наставник «Ливерпуля» оценил коллектив Пепа Гвардиолы – «Манчестер Сити»
Футбол | 14 октября 2022, 22:35 35
«Шахтер» отказал киевскому клубу в просьбе о переносе матча 7-го тура
Футбол | 15.10.2022, 01:48
Футбол | 14.10.2022, 04:39
Футбол | 14.10.2022, 12:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.10.2022, 11:55 42
13.10.2022, 00:01 14
Война
Другие виды
13.10.2022, 21:50 12
13.10.2022, 21:41 120
14.10.2022, 07:28
13.10.2022, 13:30 4