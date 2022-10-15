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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
14.10.2022, FT 0 : 0
Хетафе
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Испания
15 октября 2022, 02:45 | Обновлено 15 октября 2022, 03:05
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Райо Вальекано – Хетафе – 0:0. Как Трехо не забил пенальти. Видеообзор игры

Смотрите видеообзор матча 9-го тура чемпионата Испании

15 октября 2022, 02:45 | Обновлено 15 октября 2022, 03:05
9
0
Райо Вальекано – Хетафе – 0:0. Как Трехо не забил пенальти. Видеообзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» дома сыграл вничью с «Хетафе» со счетом 0:0.

Полузащитник хозяев Оскар Трехо не реализовал пенальти на 53-й минуте.

После 9 туров «Райо Вальекано» замыкает топ-10 (11 очков). «Хетафе» занимает 14-ю позицию (8 очков).

Лига 1. 9-й тур, 14 октября

Райо Вальекано – Хетафе – 0:0

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Райо Вальекано Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Оскар Трехо пенальти
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Источник Sport.ua
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