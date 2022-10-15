АПЛ. Победа Вулверхэмптона, ничья Лестера и Кристал Пэлас

Сегодня, 15 октября состоялись еще три матча в рамках 11-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» минимально обыграл «Ноттингем Форест», а матчи «Лестер» – «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» – «Борнмут» завершились вничью.

«Лестер» – «Кристал Пэлас» – 0:0

«Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест – 1:0

Гол: Невеш 56

«Фулхэм» – «Борнмут» – 2:2

Голы: Диоп 22, Митрович 52 – Соланке 2, Лерма 29

Вчера «Брентфорд» обыграл «Брайтон» 2:0.