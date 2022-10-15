Англия15 октября 2022, 19:08 |
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АПЛ. Победа Вулверхэмптона, ничья Лестера и Кристал Пэлас
Продолжается 11-й тур чемпионата Англии
15 октября 2022, 19:08 |
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Сегодня, 15 октября состоялись еще три матча в рамках 11-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» минимально обыграл «Ноттингем Форест», а матчи «Лестер» – «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» – «Борнмут» завершились вничью.
«Лестер» – «Кристал Пэлас» – 0:0
«Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест – 1:0
Гол: Невеш 56
«Фулхэм» – «Борнмут» – 2:2
Голы: Диоп 22, Митрович 52 – Соланке 2, Лерма 29
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