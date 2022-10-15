Бундеслига. Очередное фиаско Байера, ничья Вольфсбурга и Боруссии М
Продолжается десятый тур чемпионата Германии
Состоялись еще четыре матча в рамках десятого тура немецкой Бундеслиги. «Айнтрахт» во Франкфурте нанес разгромное поражение «Байеру», а «Штутгарт» – «Бохуму». Матч «Вольфсбурга» и «Боруссии» Менхенгладбах завершился боевой ничьей.
«Айнтрахт» – «Байер» – 5:1
Голы: Камада 45+5, 72, Коло Муани 58, Линдстрем 65, Аларио 86 – Хинкэпи 56
Удаление: Хинкэпи (Байер) 71
«Вердер» – «Майнц» – 0:2
Голы: Ингвартсен 36, Ли Че Сон 66
«Вольфсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах – 2:2
Голы: Герхардт 43, Мармуш 69 – Тюрам 13, 48
«Штутгарт» – «Бохум» – 4:1
Голы: Силас 3, 64, Ахамада 22, Эндо 71 – Цоллер 29
Вчера в стартовом матче десятого тура «Хоффенхайм» разгромил «Шальке».
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