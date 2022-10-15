Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бундеслига. Очередное фиаско Байера, ничья Вольфсбурга и Боруссии М
Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
15.10.2022, FT 5 : 1
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
15 октября 2022, 18:52 |
66
0

Бундеслига. Очередное фиаско Байера, ничья Вольфсбурга и Боруссии М

Продолжается десятый тур чемпионата Германии

15 октября 2022, 18:52 |
66
0
Бундеслига. Очередное фиаско Байера, ничья Вольфсбурга и Боруссии М
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще четыре матча в рамках десятого тура немецкой Бундеслиги. «Айнтрахт» во Франкфурте нанес разгромное поражение «Байеру», а «Штутгарт» – «Бохуму». Матч «Вольфсбурга» и «Боруссии» Менхенгладбах завершился боевой ничьей.

«Айнтрахт» – «Байер» – 5:1
Голы: Камада 45+5, 72, Коло Муани 58, Линдстрем 65, Аларио 86 – Хинкэпи 56
Удаление: Хинкэпи (Байер) 71

«Вердер» – «Майнц» – 0:2
Голы: Ингвартсен 36, Ли Че Сон 66

«Вольфсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах – 2:2
Голы: Герхардт 43, Мармуш 69 – Тюрам 13, 48

«Штутгарт» – «Бохум» – 4:1
Голы: Силас 3, 64, Ахамада 22, Эндо 71 – Цоллер 29

Вчера в стартовом матче десятого тура «Хоффенхайм» разгромил «Шальке».

По теме:
Хоффенхайм разгромил Шальке и вышел на третье место в Бундеслиге
Голкипер Порту установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
Тоттенхэм – Айнтрахт – 3:2. Сон и Кейн. Видео голов и обзор матча
Бундеслига Байер Айнтрахт Франкфурт Вердер Майнц Вольфсбург Боруссия Менхенгладбах Штутгарт Бохум
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Малиновский заключил новый контракт с Аталантой
Футбол | 15 октября 2022, 10:20 8
Источник: Малиновский заключил новый контракт с Аталантой
Источник: Малиновский заключил новый контракт с Аталантой

Украинец остается в Бергамо

От итальянского гегемона до хорошей 20-минутки: кто виноват в кризисе Юве?
Футбол | 15 октября 2022, 13:56 1
От итальянского гегемона до хорошей 20-минутки: кто виноват в кризисе Юве?
От итальянского гегемона до хорошей 20-минутки: кто виноват в кризисе Юве?

Блогер Sport.ua – о серьезном игровом спаде «Старой Синьоры»

ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
Теннис | 15.10.2022, 13:26
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера
Футбол | 15.10.2022, 10:26
Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера
Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера
Назван вероятный новый клуб Фелиша
Футбол | 15.10.2022, 11:17
Назван вероятный новый клуб Фелиша
Назван вероятный новый клуб Фелиша
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Днепр-1 вырвал победу у Вадуца
Днепр-1 вырвал победу у Вадуца
13.10.2022, 23:55 29
Футбол
Калинина пробилась в 1/4 финала турнира в Румынии
Калинина пробилась в 1/4 финала турнира в Румынии
13.10.2022, 16:21 6
Теннис
ФОТО. Специальный аукцион. Ренн проявил солидарность с Украиной
ФОТО. Специальный аукцион. Ренн проявил солидарность с Украиной
13.10.2022, 21:27 2
Футбол
Динамо – Ренн – 0:1. Четвертое поражение и 0 очков. Видео гола и обзор игры
Динамо – Ренн – 0:1. Четвертое поражение и 0 очков. Видео гола и обзор игры
13.10.2022, 21:50 12
Футбол
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
14.10.2022, 22:35 63
Футбол
ФОТО. Резников рассказал, сколько ракет осталось у россии
ФОТО. Резников рассказал, сколько ракет осталось у россии
14.10.2022, 20:19
Война
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
13.10.2022, 21:41 120
Футбол
Юная украинская теннисистка впервые сыграет в полуфинале взрослого турнира
Юная украинская теннисистка впервые сыграет в полуфинале взрослого турнира
14.10.2022, 22:10 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности