Бундеслига. Очередное фиаско Байера, ничья Вольфсбурга и Боруссии М

Состоялись еще четыре матча в рамках десятого тура немецкой Бундеслиги. «Айнтрахт» во Франкфурте нанес разгромное поражение «Байеру», а «Штутгарт» – «Бохуму». Матч «Вольфсбурга» и «Боруссии» Менхенгладбах завершился боевой ничьей.

«Айнтрахт» – «Байер» – 5:1

Голы: Камада 45+5, 72, Коло Муани 58, Линдстрем 65, Аларио 86 – Хинкэпи 56

Удаление: Хинкэпи (Байер) 71

«Вердер» – «Майнц» – 0:2

Голы: Ингвартсен 36, Ли Че Сон 66

«Вольфсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах – 2:2

Голы: Герхардт 43, Мармуш 69 – Тюрам 13, 48

«Штутгарт» – «Бохум» – 4:1

Голы: Силас 3, 64, Ахамада 22, Эндо 71 – Цоллер 29

Вчера в стартовом матче десятого тура «Хоффенхайм» разгромил «Шальке».