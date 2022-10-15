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  4. Виктор СКРИПНИК: «Тяжелые эмоции. Таких голов не должно быть»
Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 18:27 |
608
1

Виктор СКРИПНИК: «Тяжелые эмоции. Таких голов не должно быть»

Тренер оценил поражение в матче УПЛ

15 октября 2022, 18:27 |
608
1
Виктор СКРИПНИК: «Тяжелые эмоции. Таких голов не должно быть»
ФК Ворскла

«Ворскла» в матче УПЛ проиграла «Металлисту» со счетом 2:3. Игру оценил наставник полтавской команды Виктор Скрипник.

- Виктор Анатольевич, каковы Ваши первые эмоции после игры?

– Я могу сказать, что они тяжелые. Проиграли. Получили мячи в свои ворота после индивидуальных ошибок. Когда по ходу ты уступаешь, демонстрируя реакцию, то соперник за этим наблюдает и делает выводы. Я не скажу, что мы уступили по игре, ведь создали моменты, но что поделаешь.

– Ваша команда очень мощно начала, а потом что-то изменилось. Это заслуга «Металлиста» или есть ли какие-нибудь другие факторы?

- Гол в раздевалку – не самый лучший эпизод. Соперник сразу же получает психологическое преимущество. Они начали быстро выбегать в атаки, потом мы еще пропустили очень простой гол. Таких мячей не должно быть во взрослом футболе. Ты можешь действовать медленно, но твой опыт должен подсказывать, как предотвратить это. Мы еще забили после того, но результат нам всем известен.

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Источник ФК Ворскла
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Комментарии 1
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Gargantua
глядя на третий гол действительно возникает впечатление, что в команде есть желающие сплавить тренера. Ну не должны так играть профессионалы.
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