Экс-хавбек Шахтера заявил, что хакеры взломали его страницу в соцсети
Алан Патрик попросил не реагировать на «новости» и «запросы» от якобы себя в Facebook
31-летний полузащитник «Интернасьонала» Алан Патрик, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», заявил о взломе своей страницы в Facebook и попросил не реагировать на возможные действия со стороны нарушителей.
«Я хотел бы попросить всех игнорировать любые сообщения/комментарии/запросы с моей официальной страницы в Facebook. К сожалению, аккаунт был взломан, но соответствующие меры уже приняты», - написал полузащитник в Instagram.
Алан Патрик покинул «Шахтер» в апреле нынешнего года, будучи проданным в «Интернасьонал» за 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что в стане «колорадос» Алан Патрик является самым высокооплачиваемым футболистом команды.
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