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Бразилия
15 октября 2022, 17:42 | Обновлено 15 октября 2022, 18:19
557
0

Экс-хавбек Шахтера заявил, что хакеры взломали его страницу в соцсети

Алан Патрик попросил не реагировать на «новости» и «запросы» от якобы себя в Facebook

15 октября 2022, 17:42 | Обновлено 15 октября 2022, 18:19
557
0
Экс-хавбек Шахтера заявил, что хакеры взломали его страницу в соцсети
Instagram. Алан Патрик

31-летний полузащитник «Интернасьонала» Алан Патрик, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», заявил о взломе своей страницы в Facebook и попросил не реагировать на возможные действия со стороны нарушителей.

«Я хотел бы попросить всех игнорировать любые сообщения/комментарии/запросы с моей официальной страницы в Facebook. К сожалению, аккаунт был взломан, но соответствующие меры уже приняты», - написал полузащитник в Instagram.

Алан Патрик покинул «Шахтер» в апреле нынешнего года, будучи проданным в «Интернасьонал» за 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в стане «колорадос» Алан Патрик является самым высокооплачиваемым футболистом команды.

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Источник Portal do Colorado
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