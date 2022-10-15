Экс-хавбек Шахтера заявил, что хакеры взломали его страницу в соцсети

31-летний полузащитник «Интернасьонала» Алан Патрик, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», заявил о взломе своей страницы в Facebook и попросил не реагировать на возможные действия со стороны нарушителей.

«Я хотел бы попросить всех игнорировать любые сообщения/комментарии/запросы с моей официальной страницы в Facebook. К сожалению, аккаунт был взломан, но соответствующие меры уже приняты», - написал полузащитник в Instagram.

Алан Патрик покинул «Шахтер» в апреле нынешнего года, будучи проданным в «Интернасьонал» за 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в стане «колорадос» Алан Патрик является самым высокооплачиваемым футболистом команды.