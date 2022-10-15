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Англия
15 октября 2022, 17:46 | Обновлено 15 октября 2022, 17:47
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0

Тоттенхэм намерен продлить контракт с Конте

В клубе довольны работой итальянского специалиста

15 октября 2022, 17:46 | Обновлено 15 октября 2022, 17:47
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0
Тоттенхэм намерен продлить контракт с Конте
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Руководство «Тоттенхэма» хочет продлить контракт с главным тренером команды Антонио Конте. Об этом сообщают английские СМИ.

Текущий контракт Конте с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года. 53-летний итальянец возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.

В среду «Тоттенхэм» в четвертом туре Лиги чемпионов обыграл «Айнтрахт» 3:2.

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Тоттенхэм Антонио Конте продление контракта
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Источник The Telegraph
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