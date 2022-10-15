Тоттенхэм намерен продлить контракт с Конте

Руководство «Тоттенхэма» хочет продлить контракт с главным тренером команды Антонио Конте. Об этом сообщают английские СМИ.

Текущий контракт Конте с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года. 53-летний итальянец возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.

В среду «Тоттенхэм» в четвертом туре Лиги чемпионов обыграл «Айнтрахт» 3:2.