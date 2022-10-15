Лунин – в заявке Реала на Эль Класико, Куртуа отсутствует

«Реал» опубликовал заявку на матч девятого тура Ла Лиги против «Барселоны», который состоится в воскресенье, 16 октября. Как и ожидалось, в нее вошел украинский голкипер Андрей Лунин и не вошел травмированный Тибо Куртуа.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже подтвердил, что против «Барселоны» сыграет именно Лунин. Для украинца это будет пятый официальный матч подряд за «Реал» в текущем сезоне.