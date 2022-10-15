Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин – в заявке Реала на Эль Класико, Куртуа отсутствует
Испания
15 октября 2022, 16:52 |
362
0

Лунин – в заявке Реала на Эль Класико, Куртуа отсутствует

Украинский голкипер готовится сыграть против «Барселоны»

15 октября 2022, 16:52 |
362
0
Лунин – в заявке Реала на Эль Класико, Куртуа отсутствует
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» опубликовал заявку на матч девятого тура Ла Лиги против «Барселоны», который состоится в воскресенье, 16 октября. Как и ожидалось, в нее вошел украинский голкипер Андрей Лунин и не вошел травмированный Тибо Куртуа.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже подтвердил, что против «Барселоны» сыграет именно Лунин. Для украинца это будет пятый официальный матч подряд за «Реал» в текущем сезоне.

По теме:
Президент Барселоны: «Вернуть Месси – моя мечта»
ФОТО. Лучкевич перенес операцию на колене
Анчелотти подтвердил неучастие Куртуа в матче с Барселоной
Реал Мадрид Андрей Лунин Барселона Тибо Куртуа травма Ла Лига Реал - Барселона
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Де Дзерби устроил перепалку. Брайтон потерпел поражение от Брентфорда
Футбол | 14 октября 2022, 23:59 0
Де Дзерби устроил перепалку. Брайтон потерпел поражение от Брентфорда
Де Дзерби устроил перепалку. Брайтон потерпел поражение от Брентфорда

Нападающий Айван Тони отметился дублем, дважды отправив мяч в ворота

От итальянского гегемона до хорошей 20-минутки: кто виноват в кризисе Юве?
Футбол | 15 октября 2022, 13:56 1
От итальянского гегемона до хорошей 20-минутки: кто виноват в кризисе Юве?
От итальянского гегемона до хорошей 20-минутки: кто виноват в кризисе Юве?

Блогер Sport.ua – о серьезном игровом спаде «Старой Синьоры»

Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
Футбол | 14.10.2022, 21:23
Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
ВИДЕО. Тренер из Одессы ответила российской теннисистке-стороннице путина
Теннис | 15.10.2022, 16:36
ВИДЕО. Тренер из Одессы ответила российской теннисистке-стороннице путина
ВИДЕО. Тренер из Одессы ответила российской теннисистке-стороннице путина
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
Футбол | 14.10.2022, 22:35
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Специальный аукцион. Ренн проявил солидарность с Украиной
ФОТО. Специальный аукцион. Ренн проявил солидарность с Украиной
13.10.2022, 21:27 2
Футбол
Динамо – боль, Днепр-1 с победой, будущее Малиновского, достижение Киченок
Динамо – боль, Днепр-1 с победой, будущее Малиновского, достижение Киченок
14.10.2022, 06:02
Другие виды
Почему мне не жаль Динамо
Почему мне не жаль Динамо
14.10.2022, 11:55 48
Футбол
ВИДЕО. Довбик принес победу для Днепра-1 в компенсированное время
ВИДЕО. Довбик принес победу для Днепра-1 в компенсированное время
14.10.2022, 00:10 5
Футбол
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
13.10.2022, 21:41 120
Футбол
ФОТО. Резников рассказал, сколько ракет осталось у россии
ФОТО. Резников рассказал, сколько ракет осталось у россии
14.10.2022, 20:19
Война
Вадуц – Днепр-1 – 1:2. Довбик принес победу. Видео голов и обзор матча
Вадуц – Днепр-1 – 1:2. Довбик принес победу. Видео голов и обзор матча
13.10.2022, 23:59
Футбол
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
15.10.2022, 13:26 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности