Лунин – в заявке Реала на Эль Класико, Куртуа отсутствует
Украинский голкипер готовится сыграть против «Барселоны»
«Реал» опубликовал заявку на матч девятого тура Ла Лиги против «Барселоны», который состоится в воскресенье, 16 октября. Как и ожидалось, в нее вошел украинский голкипер Андрей Лунин и не вошел травмированный Тибо Куртуа.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже подтвердил, что против «Барселоны» сыграет именно Лунин. Для украинца это будет пятый официальный матч подряд за «Реал» в текущем сезоне.
📋✅ Our squad for #ElClásico! 👊 pic.twitter.com/19u3LQ6kfp— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 15, 2022
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