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Испания
15 октября 2022, 14:27 | Обновлено 15 октября 2022, 14:43
1265
0

Анчелотти подтвердил неучастие Куртуа в матче с Барселоной

Играть будет украинец Андрей Лунин

15 октября 2022, 14:27 | Обновлено 15 октября 2022, 14:43
1265
0
Анчелотти подтвердил неучастие Куртуа в матче с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил предположения о том, что вратарь Тибо Куртуа не успеет полноценно восстановиться к воскресному матчу чемпионата Испании с «Барселоной». Бельгиец не будет играть, а место в ворота «галактикос» будет доверено украинцу Андрею Лунину.

«Куртуа чувствует себя хорошо, но его участие завтра исключено», – заявил Анчелотти.

Игра «Реал»– «Барселона» в 9-м туре Ла Лиги состоится в воскресенье, 16 октября, начало – в 17:15 по киевскому времени. Сейчас у команд равное количество набранных очков после восьми игр – по 22, но выше располагается «Барселона», имеющая лучшие дополнительные показатели.

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Тибо Куртуа Карло Анчелотти Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
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Источник El Mundo Deportivo
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