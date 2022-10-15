Анчелотти подтвердил неучастие Куртуа в матче с Барселоной

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил предположения о том, что вратарь Тибо Куртуа не успеет полноценно восстановиться к воскресному матчу чемпионата Испании с «Барселоной». Бельгиец не будет играть, а место в ворота «галактикос» будет доверено украинцу Андрею Лунину.

«Куртуа чувствует себя хорошо, но его участие завтра исключено», – заявил Анчелотти.

Игра «Реал»– «Барселона» в 9-м туре Ла Лиги состоится в воскресенье, 16 октября, начало – в 17:15 по киевскому времени. Сейчас у команд равное количество набранных очков после восьми игр – по 22, но выше располагается «Барселона», имеющая лучшие дополнительные показатели.