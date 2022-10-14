Marca: Лунин сыграет с Барселоной, Реал не знает, когда вернется Куртуа

По информации мадридского издания Marca, Андрей Лунин точно сыграет 16 октября в матче чемпионата Испании против «Барселоны». Украинский вратарь «Реала» проведет пятый подряд матч.

Основной кипер Тибо Куртуа все еще не присоединился к работе в общей группе. В клубе не готовы назвать сроки возвращения бельгийца.

Лунин провел матчи против «Осасуны» (1:1), дважды «Шахтера» (2:1, 1:1) и «Хетафе» (1:0).

К матчу «Реал» и «Барселона» подходят лидерами с 22 пунктами.