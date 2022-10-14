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  4. Marca: Лунин сыграет с Барселоной, Реал не знает, когда вернется Куртуа
Испания
14 октября 2022, 17:28 |
997
3

Marca: Лунин сыграет с Барселоной, Реал не знает, когда вернется Куртуа

Украинец выйдет на дерби

14 октября 2022, 17:28 |
997
3
Marca: Лунин сыграет с Барселоной, Реал не знает, когда вернется Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации мадридского издания Marca, Андрей Лунин точно сыграет 16 октября в матче чемпионата Испании против «Барселоны». Украинский вратарь «Реала» проведет пятый подряд матч.

Основной кипер Тибо Куртуа все еще не присоединился к работе в общей группе. В клубе не готовы назвать сроки возвращения бельгийца.

Лунин провел матчи против «Осасуны» (1:1), дважды «Шахтера» (2:1, 1:1) и «Хетафе» (1:0).

К матчу «Реал» и «Барселона» подходят лидерами с 22 пунктами.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Барселона Тибо Куртуа
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Источник Marca
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Вася Пупкин
Луніну випадає дуже непоганий шанс!
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Zviad
Пусть хот подымет себе цену,станет дорогим вратарем
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