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Испания
15 октября 2022, 15:14 | Обновлено 15 октября 2022, 15:15
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0

Президент Барселоны: «Вернуть Месси – моя мечта»

Жоан Лапорта хочет подписать форварда «ПСЖ»

15 октября 2022, 15:14 | Обновлено 15 октября 2022, 15:15
306
0
Президент Барселоны: «Вернуть Месси – моя мечта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о желании вернуть в клуб форварда «ПСЖ» Лионеля Месси:

«Это моя мечта и мечта многих каталонцев. Я обязательно встречусь с Лео в понедельник на вручении Золотого мяча. Я знаю, что для него значит «Барселона». Сейчас он игрок «ПСЖ» и я не собираюсь вдаваться в детали, я уважаю Месси. Но мы обсудим многое.

Мы сделаем что-то, чтобы уважить лучшего игрока в истории. Мы, каталонцы, помним о нем. 18 лет дебюту исполнится в этом воскресенье, и мы намерены сделать ему подарок. Что именно? Это наше личное дело».

Ранее сообщалось о том, что Месси готов продлить контракт с «ПСЖ».

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Источник: Роналду может вернуться в Испанию
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Источник Sport.es
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