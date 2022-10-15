Президент Барселоны: «Вернуть Месси – моя мечта»
Жоан Лапорта хочет подписать форварда «ПСЖ»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о желании вернуть в клуб форварда «ПСЖ» Лионеля Месси:
«Это моя мечта и мечта многих каталонцев. Я обязательно встречусь с Лео в понедельник на вручении Золотого мяча. Я знаю, что для него значит «Барселона». Сейчас он игрок «ПСЖ» и я не собираюсь вдаваться в детали, я уважаю Месси. Но мы обсудим многое.
Мы сделаем что-то, чтобы уважить лучшего игрока в истории. Мы, каталонцы, помним о нем. 18 лет дебюту исполнится в этом воскресенье, и мы намерены сделать ему подарок. Что именно? Это наше личное дело».
Ранее сообщалось о том, что Месси готов продлить контракт с «ПСЖ».
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