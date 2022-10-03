Месси готов остаться в ПСЖ

Аргентинский форвард парижского «ПСЖ» Лионель Месси намерен подписать новый контракт с клубом.

Сообщается, что 35-летний игрок чувствует себя в столице Франции комфортно, и доволен работой с наставником команды Кристофом Галтье. Месси якобы еще не получил предложение от руководства «ПСЖ» о продолжении сотрудничества, но ответит на него согласием, как только оно ему поступит.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Ранее сообщалось, что Лионель якобы склоняется к варианту с возвращением в стане испанской «Барселоны».