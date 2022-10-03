Месси готов остаться в ПСЖ
Нападающий хочет остаться в Париже
Аргентинский форвард парижского «ПСЖ» Лионель Месси намерен подписать новый контракт с клубом.
Сообщается, что 35-летний игрок чувствует себя в столице Франции комфортно, и доволен работой с наставником команды Кристофом Галтье. Месси якобы еще не получил предложение от руководства «ПСЖ» о продолжении сотрудничества, но ответит на него согласием, как только оно ему поступит.
Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Ранее сообщалось, что Лионель якобы склоняется к варианту с возвращением в стане испанской «Барселоны».
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