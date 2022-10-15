От итальянского гегемона до хорошей 20-минутки: кто виноват в кризисе Юве?

Неделю назад туринский «Ювентус» одержал свою первую победу в Лиге чемпионов в сезоне 2022/2023, обыграв дома израильский «Маккаби» (3:1). Казалось бы, ничего необычного: фаворит выиграл лобовую стычку у аутсайдера группы. Но в тени футбольного противостояния осталось немало «но»: то была первая победа итальянской команды на экваторе группового турнира, гости вплоть до конца встречи имели шансы избежать поражения, и это при том, что поединок проходил в важнейший для последователей иудаизма праздник Йом-Киппур.

В Хайфе в этот вторник картина была уже совсем другой. «Маккаби» дважды поразил ворота «Ювентуса» в первом тайме, а у «бьянконери» так и не было реальных шансов для спасения. Команда Массимильяно Аллегри с тремя очками после четырех игр рискует не просто вылететь из самого престижного европейского клубного турнира, но и вовсе остаться за бортом еврокубков.

В Израиле «Ювентус» был настолько беззубым во всех фазах игры и лишенным идей, что делать, когда счет стал 0:2, что вопрос «Где Ювентус?» от комментатора матча в течение трансляции звучал риторически.

***

Что ж, попробуем ответить на него: «Ювентус» – на восьмом месте в чемпионате Италии, всего с тремя победами в 9 играх, в 10 пунктах от лидирующего «Наполи» и, что самое неприятное для туринцев, вне зоны попадания в еврокубки на следующий сезон.

36-кратный чемпион и самый титулованный клуб Италии проиграл больше матчей, чем выиграл на старте новой кампании во всех соревнованиях, а процент побед у «Старой Синьоры» равняется 30%.

В прошлом году «Ювентус» пропустил 15 мячей в 11 стартовых матчах Серии А, повторив антирекорд сезона 1961/1962, который туринцы завершили на 12 месте. Однако команда сумела выйти из крутого пике, стабилизировать игру сзади и финишировать четвертой в чемпионате.

Нынче же игровой кризис коллектива Аллегри касается буквально всего – и разрушения, и созидания, и завершения. Тренер жалуется на эпидемию травм и отсутствие важных игроков – Поля Погба и Федерико Кьезы и утверждает, что «этой команде не хватает сердца и страсти», президент клуба Джанни Аньелли считает, что проблема точно не в тренере, если «игроки не выигрывают ни одного подката на поле». Тогда кто же виноват?

После поражения от «Монцы» (0:1) вину за отрицательный результат взял на себя Анхель Ди Мария, оставив команду еще в первом тайме в меньшинстве. Наконец-то после травм вернулись Войцех Щенсны и Мануэль Локателли, но и вратарь, и полузащитник провели ужасный матч с «Миланом» (0:2), получив вместе с капитаном Леонардо Бонуччи худшие оценки от прессы. Душан Влахович, хоть и забил уже 6 мячей «бьянконери» в текущем сезоне, в большинстве матчей остается отстраненным от командной игры и получает крайне мало возможностей для завершения атак.

Еще со времен первой каденции в «Ювентусе» Аллегри приучил общественность к своему рациональному подходу к футболу. Его представление об игре базировалось на результатах: победа любой ценой, не сосредотачиваясь на тактике или установленном способе ведения игры.

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Мышление тосканского тренера было основой успеха со «старым» Ювентусом, когда костяк команды в поголовном большинстве состоял из «опытных дедов»: при Джанлуиджи Буффоне, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Штефане Лихтштайнере и Патрисе Эвра «Юве» пропускал меньше всех, Андреа Пирло, Поль Погба и Артуро Видаль связывали игру команды в середине поля, а Карлос Тевес, Гонсало Игуаин и Пауло Дибала давали результат в атаке. Аллегри не нужно было учить своих подопечных игре в футбол, ему нужно было придумать план на отдельно взятый матч, отталкиваясь от каждого последующего соперника, и достичь результата. «Качество всегда заключается в игроках, а не в тактике, – утверждает коуч «Ювентуса». – Хороший тренер должен в первую очередь думать об игроках».

«Есть два типа тренеров, – говорит экс-полузащитник «Милана» и сборной Италии Риккардо Монтоливо, который на протяжении двух лет играл под руководством Аллегри. – Есть такие, которые учат играть по памяти: ты выходишь на поле и уже знаешь, что делать. Тебе не нужно думать. А есть такие тренеры, как Аллегри, которые дают вам представление об общем плане игры и оставляют интерпретацию игры отдельным игрокам. Но многое зависит от того, способны ли эти игроки на реализацию тренерской задумки». Как видим, Аллегри вернулся в клуб, где вместо полкоманды потенциальных тренеров он встретил коллектив, которому мало просто плана на игру – этим игрокам для достижения успеха нужно ставить полноценную игровую систему.

***

О «Ювентусе», который выигрывал Скудетто девять раз подряд, уже пора забыть. Многое изменилось с тех пор: произошли смена поколений, тренерские ротации, череда авантюрных управленческих решений вроде подписания Криштиану Роналду, но главную лепту, каким бы обыденным это не казалось, внесли деньги. COVID-19 больно ударил по клубной казне, которая не досчиталась около 300 миллионов евро с начала пандемии, а итальянский гранд оказался в топе европейских клубов по финансовым потерям.

Еще в период своего безальтернативного правления в итальянском футболе «Ювентус» решил не ограничиваться спортивными достижениями и затеять игру вдолгую, начав имплементацию маркетинговой стратегии по расширению фан-базы, привлечению новых спонсоров и росту капитализации бренда. Ребрендинг логотипа, новый сайт и клубное приложение в 2017 году стали смелым решением, нацеленным, в первую очередь, на молодую аудиторию, которая в последние годы все меньше предпочитала футбол другим способам развлечения.

Также клуб решился на инвестирование средств в трансфер Роналду, которого «Ювентус» купил у «Реала» за 117 (!) миллионов евро, и он стал на тот момент пятым самым дорогим в истории футбола. Уже в первый сезон португалец в полосатой форме дал маркетинговый эффект в размере 50 миллионов евро – благодаря росту доходов от спонсоров, продаж футболок и билетов. Трансфер Криша в Турин, естественно, не окупился, но в его случае руководители клуба рассматривали этот ход именно с точки зрения имплементации долгосрочной стратегии. Которая рухнула в 2020 году из-за коронавирусной пандемии – футбол остановился, стадионы опустели, а люди задумались о более обыденных вещах, нежели покупке футболки с фамилией Роналду.

Именно с этой поры и тянется череда невнятных управленческих решений на всех уровнях – покупки талантливых игроков, способных стать лицом клуба, вроде Маттейса де Лигта и Деяна Кулусевски с их последующей перепродажей, тренерской чехарды, когда одного результата для Аньелли стало мало, в связи с чем «бьянконери» пригласили на тренерский мостик сначала Маурицио Сарри (все помнят позиционный футбол его «Наполи»), а затем Андреа Пирло (молодой и перспективный тренер, как раз под стать омолаживающейся команде). А еще крупные контракты игроков, которые не конвертируются в результат на футбольном поле, и игнорирование собственной академии. Не стоит забывать и о лоббировании со стороны президента «Ювентуса» европейской Суперлиги, которая под давлением УЕФА и футбольной общественности так и не переросла с проекта на бумаге в реальный турнир с большими доходами.

В итоге, после неудачных экспериментов в поисках игрового стиля и когда под угрозой оказался спортивный успех и потеря доходной части от участия в международных соревнованиях, руководство «Ювентуса» вернуло Аллегри. Который, по уверению Аньелли, умеет достигать результата. Но за эти несколько переломных лет все сильно изменилось в туринском королевстве, и даже ставка на «синицу в руке» обернулась тем, что нынешний «Ювентус» не может действовать на поле со стороны силы даже в родной лиге, не понимает, как играть под давлением против сильных оппонентов, а самое главное – кто несет ответственность за то, что кампания 2021/2022 может стать наиболее провальной за длительную историю существования клуба.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Пока что удар на себя взяли исключительно исполнители – футболисты, на которых больно смотреть после финального свистка очередной игры, в которой «Ювентус» вновь потерял очки. В этом сезоне еще не было «Ювентуса», способного выдержать 90 минут с технической, физической и психологической точки зрения. Против «Милана» были 20 минут содержательного футбола, которые сменились хаосом в структуре игры и беспомощностью, как только соперник перехватил инициативу. Для команды с чемпионскими амбициями это катастрофически мало. И за недостаточный уровень подготовки или невозможность игроками осуществить план на игру отвечать должен тренер.

Болельщики «Ювентуса» уже устали требовать отставки Аллегри, но даже после фиаско в Израиле 55-летний специалист сохранил свое место у руля команды. «Ювентус» не хочет терять деньги еще и на преждевременном завершении сотрудничества с нынешним тренером. Четырехлетний контракт и 7 миллионов евро в год – такой разрыв отношений совсем не на руку Аньелли, который и так всеми силами пытается избегать больших трат и стабилизировать клубный баланс.

Промежуточные итоги выступлений «Старой Синьоры» во внутренних и международных соревнованиях гласят, что дальше может быть еще хуже, и клубу может быть выгоднее диверсифицировать риски и заплатить неустойку тренеру, чем продолжить катиться в пропасть. Но в таком случае кому-то все-таки придется признавать ошибки и брать ответственность за принятые решения, оказавшиеся неудачными.

Как демонстрирует реальность, нынешний «Ювентус» как клуб и впрямь настолько далек от единства, что лишь самим футболистам хватает на это смелости.

Вадим АНДРЕЕВ