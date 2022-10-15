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Испания
15 октября 2022, 12:42 | Обновлено 15 октября 2022, 12:47
282
1

Источник: Роналду может вернуться в Испанию

Агент португальца ищет новый клуб

15 октября 2022, 12:42 | Обновлено 15 октября 2022, 12:47
282
1
Источник: Роналду может вернуться в Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в чемпионат Испании.

Сообщается, что представитель 37-летнего форварда Жорже Мендеш общался с представителями «Барселоны» относительно перехода своего клиентаю Ранее сообщалось, будто Мендеш предлагал Роналду «Челси» и «Баварии».

Роналду уже играл в Испании, защищая цвета «Реала» с 2009 по 2018 году.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед» 7 матчей, забил один гол.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду и утвердил его цену.

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Источник The Sun
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Serg Babak
їдь вже в млс, та красіво закінчуй) 
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