Источник: Роналду может вернуться в Испанию

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в чемпионат Испании.

Сообщается, что представитель 37-летнего форварда Жорже Мендеш общался с представителями «Барселоны» относительно перехода своего клиентаю Ранее сообщалось, будто Мендеш предлагал Роналду «Челси» и «Баварии».

Роналду уже играл в Испании, защищая цвета «Реала» с 2009 по 2018 году.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед» 7 матчей, забил один гол.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду и утвердил его цену.