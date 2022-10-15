Источник: Роналду может вернуться в Испанию
Агент португальца ищет новый клуб
Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в чемпионат Испании.
Сообщается, что представитель 37-летнего форварда Жорже Мендеш общался с представителями «Барселоны» относительно перехода своего клиентаю Ранее сообщалось, будто Мендеш предлагал Роналду «Челси» и «Баварии».
Роналду уже играл в Испании, защищая цвета «Реала» с 2009 по 2018 году.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед» 7 матчей, забил один гол.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду и утвердил его цену.
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