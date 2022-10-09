Манчестер Юнайтед готов продать Роналду, и утвердил его цену
Португалец может покинуть «Олд Траффорд»
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение о предстоящем расставании с 37-летним нападающим Криштиану Роналду. «Красные дьяволы» якобы готовы будут продать португальца за 11 млн евро (10 млн фунтов).
Источник утверждает, что речь идет о трансфере Роналду в американский клуб «Интер Майами», совладельцем которого является экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.
О возможном уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» речь идет уже давно. Однако ни один европейский клуб не хочет подписывать португальца. В связи с этим форвард может рассмотреть предложения клубов с других континентов.
В текущем сезоне-2022/2023 Роналду сыграл за манкунианцев в девяти матчах во всех турнирах, забил 1 гол. Контракт Криштиану с клубом рассчитан до 2023 года.
Ранее стало известно, сколько готов платить Криштиану Роналду клуб Дэвида Бекхэма.
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