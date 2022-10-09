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  4. Манчестер Юнайтед готов продать Роналду, и утвердил его цену
Англия
09 октября 2022, 11:10 |
259
0

Манчестер Юнайтед готов продать Роналду, и утвердил его цену

Португалец может покинуть «Олд Траффорд»

09 октября 2022, 11:10 |
259
0
Манчестер Юнайтед готов продать Роналду, и утвердил его цену
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение о предстоящем расставании с 37-летним нападающим Криштиану Роналду. «Красные дьяволы» якобы готовы будут продать португальца за 11 млн евро (10 млн фунтов).

Источник утверждает, что речь идет о трансфере Роналду в американский клуб «Интер Майами», совладельцем которого является экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

О возможном уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» речь идет уже давно. Однако ни один европейский клуб не хочет подписывать португальца. В связи с этим форвард может рассмотреть предложения клубов с других континентов.

В текущем сезоне-2022/2023 Роналду сыграл за манкунианцев в девяти матчах во всех турнирах, забил 1 гол. Контракт Криштиану с клубом рассчитан до 2023 года.

Ранее стало известно, сколько готов платить Криштиану Роналду клуб Дэвида Бекхэма.

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Источник Daily Star
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