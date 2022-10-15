Назван вероятный новый клуб Фелиша

Португальский форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Сообщается, будто интерес к 22-летнему игроку атаки имеется в парижского «ПСЖ». Фелиш, как известно, хочет покинуть стан «матрасников» предстоящей зимой.

Фелиш стал игроком «Атлетико» в 2019 году, перейдя из «Бенфики» за 127,2 млн евро. Его контракт с мадридцами рассчитан до 2026 года.

В нынешнем сезоне Жоау Фелиш принял участие в восьми матчах чемпионата Испании, сделал 3 ассиста.