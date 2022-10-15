Нива Винница – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 15 октября, в 13:00 начнется матч 7-го тура во Второй лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят винницкая «Нива» и «Кремень-2» из Кременчуга.

Турнирная таблица Второй лиги на 15 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

13:00. Нива Винница – Кремень-2 Кременчуг