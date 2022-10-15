15.10.2022 13:00 - : -
Украина. Вторая лига15 октября 2022, 08:48 |
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Нива Винница – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 октября в 13:00 видеотрансляцию матча 7-го тура группы А Первой лиги
15 октября 2022, 08:48 |
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В субботу, 15 октября, в 13:00 начнется матч 7-го тура во Второй лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят винницкая «Нива» и «Кремень-2» из Кременчуга.
Турнирная таблица Второй лиги на 15 октября
Смотрите видеотрансляцию поединка:
13:00. Нива Винница – Кремень-2 Кременчуг
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