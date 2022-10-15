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Чемпионат Украины
Нива Винница
15.10.2022 13:00 - : -
Кремень-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
15 октября 2022, 08:48 |
39
0

Нива Винница – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 октября в 13:00 видеотрансляцию матча 7-го тура группы А Первой лиги

15 октября 2022, 08:48 |
39
0
Нива Винница – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

В субботу, 15 октября, в 13:00 начнется матч 7-го тура во Второй лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят винницкая «Нива» и «Кремень-2» из Кременчуга.

Турнирная таблица Второй лиги на 15 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

13:00. Нива Винница – Кремень-2 Кременчуг

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Нива Винница Кремень-2 Кременчуг
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Источник Sport.ua
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