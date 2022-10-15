Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Металлист
15.10.2022 13:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 06:37 |
30
0

Металлист – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 октября в 13:00 поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги

15 октября 2022, 06:37 |
30
0
Металлист – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

15 октября в 13:00 в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист» и «Ворскла».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард».

Металлист – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН и FootballHub на YouTube.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Металлист 1925 – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
САПУГА: «Рух может победить Днепр-1, хотя они и лидеры УПЛ»
Два игрока под вопросом. Шахтер провел тренировку, готовясь к игре с Динамо
чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист - Ворскла смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Уайлдер и Хелениус провели взвешивание. Деонтей значительно легче
Бокс | 14 октября 2022, 19:38 0
ВИДЕО. Уайлдер и Хелениус провели взвешивание. Деонтей значительно легче
ВИДЕО. Уайлдер и Хелениус провели взвешивание. Деонтей значительно легче

Уайлдер сбросил вес в сравнении с боем против Фьюри

Брентфорд – Брайтон – 2:0. Поражение Де Дзерби. Супергол Тоуни. Видео голов
Футбол | 15 октября 2022, 03:45 1
Брентфорд – Брайтон – 2:0. Поражение Де Дзерби. Супергол Тоуни. Видео голов
Брентфорд – Брайтон – 2:0. Поражение Де Дзерби. Супергол Тоуни. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Англии

Ломаченко назвал пять лучших боксеров своей весовой категории
Бокс | 14.10.2022, 07:28
Ломаченко назвал пять лучших боксеров своей весовой категории
Ломаченко назвал пять лучших боксеров своей весовой категории
Калинина не смогла обыграть представительницу рф на турнире в Румынии
Теннис | 14.10.2022, 21:40
Калинина не смогла обыграть представительницу рф на турнире в Румынии
Калинина не смогла обыграть представительницу рф на турнире в Румынии
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
Футбол | 14.10.2022, 16:26
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
13.10.2022, 16:20
Война
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
13.10.2022, 02:25 2
MMA
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
13.10.2022, 21:41 120
Футбол
Барселона – Интер – 3:3. Феноменальный Роберт! Видео голов и обзор матча
Барселона – Интер – 3:3. Феноменальный Роберт! Видео голов и обзор матча
13.10.2022, 01:25
Футбол
Днепр-1 вырвал победу у Вадуца
Днепр-1 вырвал победу у Вадуца
13.10.2022, 23:55 29
Футбол
ВИДЕО. Довбик принес победу для Днепра-1 в компенсированное время
ВИДЕО. Довбик принес победу для Днепра-1 в компенсированное время
14.10.2022, 00:10 5
Футбол
ФОТО. Специальный аукцион. Ренн проявил солидарность с Украиной
ФОТО. Специальный аукцион. Ренн проявил солидарность с Украиной
13.10.2022, 21:27 2
Футбол
Калинина пробилась в 1/4 финала турнира в Румынии
Калинина пробилась в 1/4 финала турнира в Румынии
13.10.2022, 16:21 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности