Украина. Премьер лига15 октября 2022, 06:37 |
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Металлист – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 октября в 13:00 поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги
15 октября 2022, 06:37 |
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15 октября в 13:00 в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист» и «Ворскла».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Металлист – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН и FootballHub на YouTube.
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