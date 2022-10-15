15.10.2022 13:00 - : -
Украина. Премьер лига15 октября 2022, 06:12 | Обновлено 15 октября 2022, 06:44
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Металлист 1925 – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 октября в 13:00 поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги
15 октября 2022, 06:12 | Обновлено 15 октября 2022, 06:44
41
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15 октября в 13:00 в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист 1925» и «Львов».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Ковалевке, на поле стадиона «Колос».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Металлист 1925 – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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