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Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.10.2022 13:00 - : -
Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 06:12 | Обновлено 15 октября 2022, 06:44
41
0

Металлист 1925 – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 октября в 13:00 поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги

15 октября 2022, 06:12 | Обновлено 15 октября 2022, 06:44
41
0
Металлист 1925 – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Львов

15 октября в 13:00 в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист 1925» и «Львов».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Ковалевке, на поле стадиона «Колос».

Металлист 1925 – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Львов смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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