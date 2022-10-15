ВИДЕО. Победа Днепра-1. Видеообзоры матчей 4-го тура Лиги конференций
Смотрите видео голов в поединках 4-го тура Лиги конференций 13 октября
13 октября состоялись матчи 4-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.
«Днепр-1» в компенсированное время благодаря голу Артема Довбика нанес поражение «Вадуцу» из Лихтенштейна (2:1).
В другом матче игрового дня кипрский «Аполлон» остановил серию побед АЗ Алкмаар (1:0).
🏆 Лига конференций 2022/23
4-й тур, 13 октября
- 19:45 Аполлон – АЗ Алкмар – 1:0
- 19:45 Аустрия Вена – Вильярреал – 0:1
- 19:45 Истанбул Башакшехир – РФШ – 3:0
- 19:45 Партизан – Кельн – 2:0
- 19:45 Слован Братислава – Базель – 3:3
- 19:45 Фиорентина – Хартс – 5:1
- 19:45 ЧФР Клуж – Славия Прага – 2:0
- 19:45 Юргорден – Гент – 4:2
- 22:00 Балкани – Сивасспор – 1:2
- 22:00 Вадуц – Днепр-1 – 1:2
- 22:00 Вест Хэм – Андерлехт – 2:1
- 22:00 Жальгирис – Пюник – 2:1
- 22:00 Ницца – Словацко – 1:2
- 22:00 ФКСБ – Силькеборг – 0:5
- 22:00 Хапоэль Беер-Шева – Лех Познань – 1:1
- 22:00 Шэмрок Роверс – Мольде – 0:2
Видеообзоры матчей Лиги Европы, сыгранных 13 октября
19:45 Аполлон – АЗ Алкмар – 1:0
19:45 Аустрия Вена – Вильярреал – 0:1
19:45 Истанбул Башакшехир – РФШ – 3:0
19:45 Слован Братислава – Базель – 3:3
19:45 Фиорентина – Хартс – 5:1
19:45 ЧФР Клуж – Славия Прага – 2:0
19:45 Юргорден – Гент – 4:2
22:00 Балкани – Сивасспор – 1:2
22:00 Вадуц – Днепр-1 – 1:2
22:00 Вест Хэм – Андерлехт – 2:1
22:00 Жальгирис – Пюник – 2:1
22:00 Ницца – Словацко – 1:2
22:00 ФКСБ – Силькеборг – 0:5
22:00 Хапоэль Беер-Шева – Лех Познань – 1:1
22:00 Шэмрок Роверс – Мольде – 0:2
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