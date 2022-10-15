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Лига Европы
15 октября 2022, 05:00 | Обновлено 15 октября 2022, 05:32
49
0

ВИДЕО. 4-е поражение Динамо. Видеообзоры матчей 4-го тура Лиги Европы

Смотрите видео голов в поединках 4-го тура Лиги Европы, сыгранных 13 октября

15 октября 2022, 05:00 | Обновлено 15 октября 2022, 05:32
49
0
ВИДЕО. 4-е поражение Динамо. Видеообзоры матчей 4-го тура Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы. Ниже приведены их результаты.

Киевское «Динамо» в условно домашнем матче в Кракове второй раз проиграло французской команде «Ренн» (0:1). Команда Мирчи Луческу идет с четырьмя поражениями и не набрала ни одного очка.

Английский «Манчестер Юнайтед» с участием португальского форварда Криштиану Роналду с большим трудом дома победил кипрскую «Омонию» (1:0) благодаря голу Мактоминея на 90+3 минуте. Украинец Роман Безус весь матч оставался в резерве у гостей.

🏆 Лига Европы 2022/23

4-й тур, 13 октября

  • 19:45 АЕК Ларнака – Фенербахче – 1:2
  • 19:45 Бетис – Рома – 1:1
  • 19:45 Буде-Глимт – Арсенал – 0:1
  • 19:45 Динамо – Ренн – 0:1
  • 19:45 Карабах – Олимпиакос – 0:0
  • 19:45 Нант – Фрайбург – 0:4
  • 19:45 Сен-Жилуаз – Брага – 3:3
  • 19:45 Фейенорд – Мидтьюлланд – 2:2
  • 22:00 Лацио – Штурм – 2:2
  • 22:00 Лудогорец – ХИК – 2:0
  • 22:00 Манчестер Юнайтед – Омония – 1:0
  • 22:00 ПСВ – Цюрих – 5:0
  • 22:00 Реал Сосьедад – Шериф – 3:0
  • 22:00 Трабзонспор – Монако – 4:0
  • 22:00 Унион Берлин – Мальме – 1:0
  • 22:00 Ференцварош – Црвена Звезда – 2:1

Видеообзоры матчей Лиги Европы, сыгранных 13 октября

19:45 АЕК Ларнака – Фенербахче – 1:2

19:45 Бетис – Рома – 1:1

19:45 Буде-Глимт – Арсенал – 0:1

19:45 Динамо – Ренн – 0:1

19:45 Карабах – Олимпиакос – 0:0

19:45 Нант – Фрайбург – 0:4

19:45 Сен-Жилуаз – Брага – 3:3

19:45 Фейенорд – Мидтьюлланд – 2:2

22:00 Лацио – Штурм – 2:2

22:00 Лудогорец – ХИК – 2:0

22:00 Манчестер Юнайтед – Омония – 1:0

22:00 ПСВ – Цюрих – 5:0

22:00 Реал Сосьедад – Шериф – 3:0

22:00 Трабзонспор – Монако – 4:0

22:00 Унион Берлин – Мальме – 1:0

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Источник Sport.ua
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