ВИДЕО. 4-е поражение Динамо. Видеообзоры матчей 4-го тура Лиги Европы
Смотрите видео голов в поединках 4-го тура Лиги Европы, сыгранных 13 октября
13 октября состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы. Ниже приведены их результаты.
Киевское «Динамо» в условно домашнем матче в Кракове второй раз проиграло французской команде «Ренн» (0:1). Команда Мирчи Луческу идет с четырьмя поражениями и не набрала ни одного очка.
Английский «Манчестер Юнайтед» с участием португальского форварда Криштиану Роналду с большим трудом дома победил кипрскую «Омонию» (1:0) благодаря голу Мактоминея на 90+3 минуте. Украинец Роман Безус весь матч оставался в резерве у гостей.
🏆 Лига Европы 2022/23
4-й тур, 13 октября
- 19:45 АЕК Ларнака – Фенербахче – 1:2
- 19:45 Бетис – Рома – 1:1
- 19:45 Буде-Глимт – Арсенал – 0:1
- 19:45 Динамо – Ренн – 0:1
- 19:45 Карабах – Олимпиакос – 0:0
- 19:45 Нант – Фрайбург – 0:4
- 19:45 Сен-Жилуаз – Брага – 3:3
- 19:45 Фейенорд – Мидтьюлланд – 2:2
- 22:00 Лацио – Штурм – 2:2
- 22:00 Лудогорец – ХИК – 2:0
- 22:00 Манчестер Юнайтед – Омония – 1:0
- 22:00 ПСВ – Цюрих – 5:0
- 22:00 Реал Сосьедад – Шериф – 3:0
- 22:00 Трабзонспор – Монако – 4:0
- 22:00 Унион Берлин – Мальме – 1:0
- 22:00 Ференцварош – Црвена Звезда – 2:1
Видеообзоры матчей Лиги Европы, сыгранных 13 октября
19:45 АЕК Ларнака – Фенербахче – 1:2
19:45 Бетис – Рома – 1:1
19:45 Буде-Глимт – Арсенал – 0:1
19:45 Динамо – Ренн – 0:1
19:45 Карабах – Олимпиакос – 0:0
19:45 Нант – Фрайбург – 0:4
19:45 Сен-Жилуаз – Брага – 3:3
19:45 Фейенорд – Мидтьюлланд – 2:2
22:00 Лацио – Штурм – 2:2
22:00 Лудогорец – ХИК – 2:0
22:00 Манчестер Юнайтед – Омония – 1:0
22:00 ПСВ – Цюрих – 5:0
22:00 Реал Сосьедад – Шериф – 3:0
22:00 Трабзонспор – Монако – 4:0
22:00 Унион Берлин – Мальме – 1:0
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