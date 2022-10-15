САПУГА: «Рух может победить Днепр-1, хотя они и лидеры УПЛ»

Полузащитник «Руха» Марко Сапуга прокомментировал предстоящий матч против «Днепра-1», который состоится 16 октября в 15:00:

«У нас продолжается привычная подготовка – как и к любому другому матчу. Да, «Днепр-1» сейчас является лидером Украинской Премьер-лиги. Но я считаю, что можно собраться и побеждать их, почему бы нет?

Они сейчас находятся на первом месте, но это еще ничего не значит. Для нас нет авторитетов, можем достойно противостоять любому сопернику».