Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САПУГА: «Рух может победить Днепр-1, хотя они и лидеры УПЛ»
Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 03:15 | Обновлено 15 октября 2022, 03:41
8
0

САПУГА: «Рух может победить Днепр-1, хотя они и лидеры УПЛ»

Полузащитник «Руха» прокомментировал предстоящий матч против «Днепра-1»

15 октября 2022, 03:15 | Обновлено 15 октября 2022, 03:41
8
0
САПУГА: «Рух может победить Днепр-1, хотя они и лидеры УПЛ»
ФК Рух Львов. Марко Сапуга

Полузащитник «Руха» Марко Сапуга прокомментировал предстоящий матч против «Днепра-1», который состоится 16 октября в 15:00:

«У нас продолжается привычная подготовка – как и к любому другому матчу. Да, «Днепр-1» сейчас является лидером Украинской Премьер-лиги. Но я считаю, что можно собраться и побеждать их, почему бы нет?

Они сейчас находятся на первом месте, но это еще ничего не значит. Для нас нет авторитетов, можем достойно противостоять любому сопернику».

По теме:
Два игрока под вопросом. Шахтер провел тренировку, готовясь к игре с Динамо
Металлист 1925 – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Львов
Рух - Днепр-1 Рух Львов Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марко Сапуга
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо обращалось к Шахтеру. Клуб хотел перенести дерби, но получил отказ
Футбол | 14 октября 2022, 17:58 64
Динамо обращалось к Шахтеру. Клуб хотел перенести дерби, но получил отказ
Динамо обращалось к Шахтеру. Клуб хотел перенести дерби, но получил отказ

Матч должен пройти 16 октября

Калинина не смогла обыграть представительницу рф на турнире в Румынии
Теннис | 14 октября 2022, 21:40 8
Калинина не смогла обыграть представительницу рф на турнире в Румынии
Калинина не смогла обыграть представительницу рф на турнире в Румынии

Украинская теннисистка в трех сетах проиграла Анне Блинковой

Динамо – боль, Днепр-1 с победой, будущее Малиновского, достижение Киченок
Другие виды | 14.10.2022, 06:02
Динамо – боль, Днепр-1 с победой, будущее Малиновского, достижение Киченок
Динамо – боль, Днепр-1 с победой, будущее Малиновского, достижение Киченок
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
Футбол | 14.10.2022, 16:26
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
РОТАНЬ: «У меня уже на руках досье на всех участников Евро-2023 U-21»
Футбол | 15.10.2022, 01:48
РОТАНЬ: «У меня уже на руках досье на всех участников Евро-2023 U-21»
РОТАНЬ: «У меня уже на руках досье на всех участников Евро-2023 U-21»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко назвал пять лучших боксеров своей весовой категории
Ломаченко назвал пять лучших боксеров своей весовой категории
14.10.2022, 07:28
Бокс
ФОТО. Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов
ФОТО. Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов
13.10.2022, 07:17
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
13.10.2022, 02:25 2
MMA
Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?
Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?
13.10.2022, 10:27 31
Футбол
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
13.10.2022, 16:20
Война
ФОТО. Специальный аукцион. Ренн проявил солидарность с Украиной
ФОТО. Специальный аукцион. Ренн проявил солидарность с Украиной
13.10.2022, 21:27 2
Футбол
Киченок квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Киченок квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
13.10.2022, 20:20 1
Теннис
Почему мне не жаль Динамо
Почему мне не жаль Динамо
14.10.2022, 11:55 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности