Украина. Премьер лига15 октября 2022, 03:15 | Обновлено 15 октября 2022, 03:41
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САПУГА: «Рух может победить Днепр-1, хотя они и лидеры УПЛ»
Полузащитник «Руха» прокомментировал предстоящий матч против «Днепра-1»
15 октября 2022, 03:15 | Обновлено 15 октября 2022, 03:41
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Полузащитник «Руха» Марко Сапуга прокомментировал предстоящий матч против «Днепра-1», который состоится 16 октября в 15:00:
«У нас продолжается привычная подготовка – как и к любому другому матчу. Да, «Днепр-1» сейчас является лидером Украинской Премьер-лиги. Но я считаю, что можно собраться и побеждать их, почему бы нет?
Они сейчас находятся на первом месте, но это еще ничего не значит. Для нас нет авторитетов, можем достойно противостоять любому сопернику».
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