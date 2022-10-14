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  4. Защитник Руха: «Попытаемся нарушить победную традицию Днепра-1»
Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 11:54 |
127
0

Защитник Руха: «Попытаемся нарушить победную традицию Днепра-1»

Ростислав Лях – о ближайшем матче УПЛ

14 октября 2022, 11:54 |
127
0
Защитник Руха: «Попытаемся нарушить победную традицию Днепра-1»
ФК Рух. Ростислав Лях

Защитник «Руха» Ростислав Лях поделился ожиданиями от матча УПЛ против «Днепра-1» (16 октября):

«Готовимся в обычном графике, вчера и сегодня получили нагрузку, работали над физическими упражнениями. Просмотрим еще соперника. Понимаем, насколько это важная игра. Знаем, что нам противостоит очень сильная команда, это лидер турнирной таблицы, поэтому сосредотачиваемся максимально.

«Днепр-1» еще не потерял ни одного очка и не пропустил ни одного гола, видим, что команда на ходу, попытаемся нарушить их победную традицию. У наших соперников есть ярко выраженные лидеры, но мы не смотрим на личности, Довбик, Пихаленок или Гуцуляк, готовимся в общем на всю команду. Самое главное – играть в свою игру и продемонстрировать наши лучшие качества».

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Ростислав Лях Днепр-1 Рух Львов Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Рух Львов
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