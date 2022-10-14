Защитник Руха: «Попытаемся нарушить победную традицию Днепра-1»

Защитник «Руха» Ростислав Лях поделился ожиданиями от матча УПЛ против «Днепра-1» (16 октября):

«Готовимся в обычном графике, вчера и сегодня получили нагрузку, работали над физическими упражнениями. Просмотрим еще соперника. Понимаем, насколько это важная игра. Знаем, что нам противостоит очень сильная команда, это лидер турнирной таблицы, поэтому сосредотачиваемся максимально.

«Днепр-1» еще не потерял ни одного очка и не пропустил ни одного гола, видим, что команда на ходу, попытаемся нарушить их победную традицию. У наших соперников есть ярко выраженные лидеры, но мы не смотрим на личности, Довбик, Пихаленок или Гуцуляк, готовимся в общем на всю команду. Самое главное – играть в свою игру и продемонстрировать наши лучшие качества».