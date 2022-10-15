Франция15 октября 2022, 01:21 | Обновлено 15 октября 2022, 01:35
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Страсбург – Лилль – 0:3. Победа Фонсеки и Исмаили. Видео голов и обзор игры
Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Франции
15 октября 2022, 01:21 | Обновлено 15 октября 2022, 01:35
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В матче 11-го тура чемпионата Франции «Лилль» на выезде разгромил «Страсбург» со счетом 3:0.
Весь матч у гостей на поле провел Исмаили, экс-защитник донецкого «Шахтера».
У команды Паулу Фонсеки, экс-коуча «горняков», голами отметились Джонатан Дэвид (дважды) и Реми Кабелла.
«Лилль» входит в топ-6 Лиги 1 (19 очков). «Страсбург» идет на 15-м месте (8 очков).
Лига 1. 11-й тур
Страсбург – Лилль – 0:3
Голы: Дэвид, 41 (пен), 76, Кабелла, 80.
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Реми Кабелла (Лилль).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
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