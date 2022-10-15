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Чемпионат Франции
Страсбург
14.10.2022, FT 0 : 3
Лилль
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Франция
15 октября 2022, 01:21 | Обновлено 15 октября 2022, 01:35
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Страсбург – Лилль – 0:3. Победа Фонсеки и Исмаили. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Франции

15 октября 2022, 01:21 | Обновлено 15 октября 2022, 01:35
30
0
Страсбург – Лилль – 0:3. Победа Фонсеки и Исмаили. Видео голов и обзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура чемпионата Франции «Лилль» на выезде разгромил «Страсбург» со счетом 3:0.

Весь матч у гостей на поле провел Исмаили, экс-защитник донецкого «Шахтера».

У команды Паулу Фонсеки, экс-коуча «горняков», голами отметились Джонатан Дэвид (дважды) и Реми Кабелла.

«Лилль» входит в топ-6 Лиги 1 (19 очков). «Страсбург» идет на 15-м месте (8 очков).

Лига 1. 11-й тур

Страсбург – Лилль – 0:3

Голы: Дэвид, 41 (пен), 76, Кабелла, 80.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Реми Кабелла (Лилль).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
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Источник Sport.ua
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