Круче Холанда. Нападающий ПСВ обошел звездного норвежца по системе гол+пас
У Коди Гакпо 13 голов и 11 ассистов в нынешнем сезоне
Нападающий голландского ПСВ Коди Гакпо имеет самые большие показатели по системе гол+пас в этом сезоне среди представителей топ-5 лиг Европы.
В матче группового этапа Лиги Европы против «Цюриха» (5:0) нидерландец записал на свой счет результативную передачу.
В 17-ти матчах этого сезона 23-летний футболист отметился 13 голами и 11 ассистами. Таким образом, Гакпо обошел по системе гол+пас форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, у которого 20 голов и три результативных передачи в 13 матчах.
Ранее Коди был интересен другом клубу из Манчестера.
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