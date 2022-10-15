Круче Холанда. Нападающий ПСВ обошел звездного норвежца по системе гол+пас

Нападающий голландского ПСВ Коди Гакпо имеет самые большие показатели по системе гол+пас в этом сезоне среди представителей топ-5 лиг Европы.

В матче группового этапа Лиги Европы против «Цюриха» (5:0) нидерландец записал на свой счет результативную передачу.

В 17-ти матчах этого сезона 23-летний футболист отметился 13 голами и 11 ассистами. Таким образом, Гакпо обошел по системе гол+пас форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, у которого 20 голов и три результативных передачи в 13 матчах.

Ранее Коди был интересен другом клубу из Манчестера.