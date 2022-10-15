Украина. Премьер лига15 октября 2022, 00:03 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Львов
Поединок состоится в Ковалевке
15 октября 2022, 00:03 |
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В субботу, 15 октября, состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Львов».
Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовій свисток прозвучит в 13:00.
«Металлист 1925» – «Львов». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Львов», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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