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Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 00:03 |
27
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Львов

Поединок состоится в Ковалевке

15 октября 2022, 00:03 |
27
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Львов
ФК Металлист 1925

В субботу, 15 октября, состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Львов».

Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовій свисток прозвучит в 13:00.

«Металлист 1925» – «Львов». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Львов», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Металлист 1925 – Львов. Текстовая трансляция матча
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Источник Sport.ua
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