В субботу, 15 октября, состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Львов».

Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовій свисток прозвучит в 13:00.

«Металлист 1925» – «Львов». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Львов», за которой можно следить в украинской версии сайта.