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  4. Линекер призвал игроков-геев совершить каминг-аут во время ЧМ в Катаре
Чемпионат мира
14 октября 2022, 23:50 |
312
0

Линекер призвал игроков-геев совершить каминг-аут во время ЧМ в Катаре

Английский футбольный эксперт заявил, что знает лично минимум двоих

14 октября 2022, 23:50 |
312
0
Линекер призвал игроков-геев совершить каминг-аут во время ЧМ в Катаре
Instagram. Гари Линекер

Экс-форвард «Барселоны» и сборной Англии по футболу Гари Линекер заявил, что лично знает двух игроков-геев, выступающих в АПЛ. Он призвал их сделать каминг-аут на ЧМ-2022 в Катаре:

– Было бы здорово, если бы один из них или сразу два сделали каминг-аут во время чемпионата мира. Было бы потрясающе. Я точно знаю, что некоторые были очень близки к каминг-ауту и размышляли об этом. Есть пара игроков, которых я знаю, но, конечно, не мне говорить, кто они.

– Почему игроки до сих пор не совершают каминг-аут?

– Страх. Страх перед неизвестностью, полагаю. Возможно, они беспокоятся о том, что могут подумать их одноклубники, хотя, скорее всего, те уже знают. Кажется безумием, что такая ситуация вообще существует.

Глава оргкомитета чемпионата мира-2022 Нассер Аль-Хатер в Катаре заявил, что геям можно будет держаться за руки, а представителям ЛГБТ показывать радужные флаги.

Однако Нассер заявил, что радужные повязки на плече у капитанов сборной Англии и ещё нескольких команд в компетенции ФИФА, но он не считает, что чемпионат мира это место для политических заявлений (повязки символизируют борьбу с дискриминацией).

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался на счет того, что мундиаль пройдет в Катаре.

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Гари Линекер ЛГБТ ЧМ-2022 по футболу каминг-аут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Mirror
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