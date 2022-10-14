Линекер призвал игроков-геев совершить каминг-аут во время ЧМ в Катаре

Экс-форвард «Барселоны» и сборной Англии по футболу Гари Линекер заявил, что лично знает двух игроков-геев, выступающих в АПЛ. Он призвал их сделать каминг-аут на ЧМ-2022 в Катаре:

– Было бы здорово, если бы один из них или сразу два сделали каминг-аут во время чемпионата мира. Было бы потрясающе. Я точно знаю, что некоторые были очень близки к каминг-ауту и размышляли об этом. Есть пара игроков, которых я знаю, но, конечно, не мне говорить, кто они.

– Почему игроки до сих пор не совершают каминг-аут?

– Страх. Страх перед неизвестностью, полагаю. Возможно, они беспокоятся о том, что могут подумать их одноклубники, хотя, скорее всего, те уже знают. Кажется безумием, что такая ситуация вообще существует.

Глава оргкомитета чемпионата мира-2022 Нассер Аль-Хатер в Катаре заявил, что геям можно будет держаться за руки, а представителям ЛГБТ показывать радужные флаги.

Однако Нассер заявил, что радужные повязки на плече у капитанов сборной Англии и ещё нескольких команд в компетенции ФИФА, но он не считает, что чемпионат мира это место для политических заявлений (повязки символизируют борьбу с дискриминацией).

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался на счет того, что мундиаль пройдет в Катаре.