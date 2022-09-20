Главный тренер сборной Германии: «Неправильно проводить ЧМ в Катаре»

Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик считает ошибочным решение провести ЧМ-2022 в Катаре:

«Было ли правильно отдать Катару чемпионат мира? На этот вопрос нужно было ответить гораздо раньше и ответить нет. Очевидно, что там многое неправильно в плане прав человека, толерантности», - сказал Флик Süddeutsche Zeitung.

Отметим, что чемпионат мира-2022 состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в группе Е с командами Испании, Коста-Рики и Японии.