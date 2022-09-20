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  4. Главный тренер сборной Германии: «Неправильно проводить ЧМ в Катаре»
Чемпионат мира
20 сентября 2022, 09:40 |
1135
1

Главный тренер сборной Германии: «Неправильно проводить ЧМ в Катаре»

Ханс-Дитер Флик недоволен местом проведения мундиаля

20 сентября 2022, 09:40 |
1135
1
Главный тренер сборной Германии: «Неправильно проводить ЧМ в Катаре»
Instagram. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик считает ошибочным решение провести ЧМ-2022 в Катаре:

«Было ли правильно отдать Катару чемпионат мира? На этот вопрос нужно было ответить гораздо раньше и ответить нет. Очевидно, что там многое неправильно в плане прав человека, толерантности», - сказал Флик Süddeutsche Zeitung.

Отметим, что чемпионат мира-2022 состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в группе Е с командами Испании, Коста-Рики и Японии.

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Ханс-Дитер Флик сборная Германии по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Bayern & Germany
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Та робиться це простіше - бойкотом. Німеччина може офіційно відмовитися від участі в цьому шоу.
І те саме порадити іншим цивілізованим державам. 
Після продажу ЧС кривавій росії, тепер Катар, в якому футбол на такому дні що ніхто про нього нічого не знає та не чув.
З ФІФА, який очолює колишній персонаж з УЕФА Джані Інфантіно, все зрозуміло. Вони за гроші продадуть ЧС навіть марсіанам. 
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