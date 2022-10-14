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ITF
14 октября 2022, 22:10 |
837
2

Юная украинская теннисистка впервые сыграет в полуфинале взрослого турнира

Катерина Лазаренко продолжает прогрессировать

14 октября 2022, 22:10 |
837
2
Юная украинская теннисистка впервые сыграет в полуфинале взрослого турнира
ФТУ. Катерина Лазаренко

Украинская теннисистка Катерина Лазаренко вышла в свой первый полуфинал на взрослом уровне.

17-летняя Катерина поборется за право выхода в финал хардового 15-тысячника в Монастире (Тунис).

ITF W15 Монастир. Хард. 1/4 финала

Катерина Лазаренко (Украина) [WC] – Милана Масленкова (Узбекистан) [Q] – 6:1, 6:2

Для Лазаренко это второй профессиональный турнир ITF – на предыдущей неделе в Монастире она смогла дойти до четвертьфинала. Следующей соперницей 17-летней днепрянки станет 18-летняя Цзао Цзяи из Китайского Тайбэя, для которой это также будет первый полуфинал на уровне ITF.

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Юная украинская теннисистка одержала первую победу на взрослом уровне
Катерина Лазаренко ITF Монастир
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Spectra
Молодец! На турнире не осталось, ни одного топ-1000. Можно и за титул побороться!
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Michael Savchyn
успіхів
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