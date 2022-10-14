Юная украинская теннисистка впервые сыграет в полуфинале взрослого турнира
Катерина Лазаренко продолжает прогрессировать
Украинская теннисистка Катерина Лазаренко вышла в свой первый полуфинал на взрослом уровне.
17-летняя Катерина поборется за право выхода в финал хардового 15-тысячника в Монастире (Тунис).
ITF W15 Монастир. Хард. 1/4 финала
Катерина Лазаренко (Украина) [WC] – Милана Масленкова (Узбекистан) [Q] – 6:1, 6:2
Для Лазаренко это второй профессиональный турнир ITF – на предыдущей неделе в Монастире она смогла дойти до четвертьфинала. Следующей соперницей 17-летней днепрянки станет 18-летняя Цзао Цзяи из Китайского Тайбэя, для которой это также будет первый полуфинал на уровне ITF.
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