Юная украинская теннисистка впервые сыграет в полуфинале взрослого турнира

Украинская теннисистка Катерина Лазаренко вышла в свой первый полуфинал на взрослом уровне.

17-летняя Катерина поборется за право выхода в финал хардового 15-тысячника в Монастире (Тунис).

ITF W15 Монастир. Хард. 1/4 финала

Катерина Лазаренко (Украина) [WC] – Милана Масленкова (Узбекистан) [Q] – 6:1, 6:2

Для Лазаренко это второй профессиональный турнир ITF – на предыдущей неделе в Монастире она смогла дойти до четвертьфинала. Следующей соперницей 17-летней днепрянки станет 18-летняя Цзао Цзяи из Китайского Тайбэя, для которой это также будет первый полуфинал на уровне ITF.