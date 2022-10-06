17-летняя украинка вышла в четвертьфинал турнира в Тунисе

Украинская теннисистка Екатерина Лазаренко в 1/8 финала хардового фьючерса в тунисском Монастире обыграла пятую сеяную турнира Каролин Ромеу из Франции.

ITF W15 Монастир. Хард. 1/8 финала

Екатерина Лазаренко [Украина, Q] – Каролин Ромеу [Франция, 5] – 6:4, 6:4

Отметим, что Екатерина проводит первый турнир на взрослом уровне. Лазаренко занимает 120 место в рейтинге ITF Juniors и является третьей ракеткой Украины среди юниоров.

Напомним, в первом раунде основной сетки юная украинка победила китаянку Янни Лю.