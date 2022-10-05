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ITF
05 октября 2022, 20:32 |
809
0

Юная украинская теннисистка одержала первую победу на взрослом уровне

Екатерина Лазаренко прошла в 1/8 финала турнира в Тунисе

05 октября 2022, 20:32 |
809
0
Юная украинская теннисистка одержала первую победу на взрослом уровне
ФТУ. Екатерина Лазаренко

17-летняя украинская теннисистка Екатерина Лазаренко выиграла первый матч в основной сетке профессионального турнира.

Украинка впервые участвует в профессиональном турнире. Свои выступления Лазаренко начала в квалификации, где обыграла Кьяру Цветкович (Швейцария) со счетом 6:3, 6:4 и Анджелину Граовац (Австралия) – 6:3, 6:2.

А вчера, 4 октября, Екатерина в первом раунде основной сетки победила китаянку Янни Лю в трех сетах со счетом 6:4, 1:6, 6:2.

За выход в четвертьфинал Лазаренко сыграет против 5-й сеяной турнира Каролин Ромеро из Франции. Турнир проходит под эгидой ITF в Монастире (Тунис).

Отметим, что Екатерина Лазаренко занимает 120 место в рейтинге ITF Juniors и является третьей ракеткой Украины среди юниоров.

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Источник Sport.ua
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