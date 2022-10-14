Украина. Вторая лига14 октября 2022, 17:48 | Обновлено 14 октября 2022, 17:54
50
0
Рубикон – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 октября в 13:00 видеотрансляцию матча 7-го тура Второй лиги
14 октября 2022, 17:48 | Обновлено 14 октября 2022, 17:54
50
0
В субботу, 15 октября, в 13:00 начнется матч 7-го тура во Второй лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Рубикон» и «Звягель».
Турнирная таблица Второй лиги на 15 октября
Смотрите видеотрансляцию поединка:
13:00. Рубикон Киев – Звягель Новоград-Волынский
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 октября 2022, 00:10 5
Команда из Днепра победила «Вадуц» из Лихтенштейна со счетом 2:1
Футбол | 14 октября 2022, 13:59 5
Экс-хавбек сборной Украины – о предстоящем украинском класико
Футбол | 14.10.2022, 17:28
Футбол | 13.10.2022, 21:41
Футбол | 13.10.2022, 21:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.10.2022, 16:00
13.10.2022, 23:55 29
12.10.2022, 17:11 5
12.10.2022, 21:12 11
14.10.2022, 11:55 37
13.10.2022, 13:30 4
Другие виды
12.10.2022, 16:45 1