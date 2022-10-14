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Чемпионат Украины
Рубикон
15.10.2022 13:00 - : -
Звягель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
14 октября 2022, 17:48 | Обновлено 14 октября 2022, 17:54
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0

Рубикон – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 октября в 13:00 видеотрансляцию матча 7-го тура Второй лиги

14 октября 2022, 17:48 | Обновлено 14 октября 2022, 17:54
50
0
Рубикон – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 15 октября, в 13:00 начнется матч 7-го тура во Второй лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Рубикон» и «Звягель».

Турнирная таблица Второй лиги на 15 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

13:00. Рубикон Киев – Звягель Новоград-Волынский

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Источник Sport.ua
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