Рубикон – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 15 октября, в 13:00 начнется матч 7-го тура во Второй лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Рубикон» и «Звягель».

Турнирная таблица Второй лиги на 15 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

13:00. Рубикон Киев – Звягель Новоград-Волынский