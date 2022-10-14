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Испания
14 октября 2022, 16:46 | Обновлено 14 октября 2022, 16:56
69
0

Жоан ЛАПОРТА: «Доверие к Хави сохраняется»

Президент «Барселоны» - о нынешнем состоянии команды и ее результатах

14 октября 2022, 16:46 | Обновлено 14 октября 2022, 16:56
69
0
Жоан ЛАПОРТА: «Доверие к Хави сохраняется»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что наставник команды Хави пользуется у клубного руководства полным доверием.

«Доверие к Хави и нашим хорошим футболистом сохраняется. Мы способны конкурировать с большими европейскими командами. Вы могли заметить разницу между тем, какая игра с «Баварией» была в прошлом сезоне, а какая – в этом. Футболистам нужно привыкнуть к системе. Хави знает, что нужно для прогресса команды.

В Лиге чемпионов нам нанесли удар ниже пояса, но мы должны выполнять свою работу и полностью сосредоточиться на Ла Лиге. Хави – прекрасный человек. Он станет лучше и принесет нам много успехов. У него есть достоинство, у которого нет ни у кого другого – он всегда видит позитив», – заявил Жоан Лапорта.

На этой неделе в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Барселона» сыграла дома вничью 3:3 с миланским «Интером», чем сильно усложнила задачу по выходу в плей-офф.

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Жоан Лапорта Хави Барселона
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Источник Marca
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