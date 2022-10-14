Жоан ЛАПОРТА: «Доверие к Хави сохраняется»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что наставник команды Хави пользуется у клубного руководства полным доверием.

«Доверие к Хави и нашим хорошим футболистом сохраняется. Мы способны конкурировать с большими европейскими командами. Вы могли заметить разницу между тем, какая игра с «Баварией» была в прошлом сезоне, а какая – в этом. Футболистам нужно привыкнуть к системе. Хави знает, что нужно для прогресса команды.

В Лиге чемпионов нам нанесли удар ниже пояса, но мы должны выполнять свою работу и полностью сосредоточиться на Ла Лиге. Хави – прекрасный человек. Он станет лучше и принесет нам много успехов. У него есть достоинство, у которого нет ни у кого другого – он всегда видит позитив», – заявил Жоан Лапорта.

На этой неделе в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Барселона» сыграла дома вничью 3:3 с миланским «Интером», чем сильно усложнила задачу по выходу в плей-офф.