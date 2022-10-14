Оглашен финальный список претендентов на приз Golden Boy

Издание Tuttosport обнародовало имена 20 кандидатов, которые вошли в финальный реестр претендентов на награду Golden Boy-2022. Она, как известно, вручается лучшему футболисту младше 21 года.

В список вошли следующие футболисты: Джуд Беллингем, Карим Адейеми (оба – «Боруссия» Дортмунд), Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид), Педри, Ансу Фати, Гави (все – «Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Вильфред Ньонто («Лидс»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Джамал Мусиала, Матис Тель, Райан Гравенберх (все – «Бавария»), Фабио Миретти («Ювентус»), Нико Гонсалес («Валенсия»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Никола Залевски («Рома»), Беньямин Шешко («РБ Зальцбург») и Ийенома Дестини Удогие («Удинезе»).

Напомним, в 2021 году обладателем награды стал полузащитник «Барселоны» Педри.

В расширенный список номинантов на премию Golden Boy-2022 входил защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный.