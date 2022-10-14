Месси вернулся в основную группу ПСЖ

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может принять участие в предстоящем матче команды в чемпионате Франции. Это будет игра с «Марселем», которая запланирована на 16 октября.

В преддверии поединки 35-летний Месси тренировался в обычном режиме с партнерами. Главный тренер парижан Кристоф Галтье подтвердил, что Лионель будет доступен для участия в матче, но в зависимости от его состояния.

Напомним, Лионель Месси из-за травмы пропустил последние два игры «ПСЖ» – в чемпионате Франции с «Реймсом» (0:0) и в Лиге чемпионов с «Бенфикой» (1:1).

Матч 11-го тура Лиги 1 «ПСЖ» и «Марселя» состоится в воскресенье, 16 октября, начало – в 21:45 по киевскому времени.