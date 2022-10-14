Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси вернулся в основную группу ПСЖ
Франция
14 октября 2022, 14:58 | Обновлено 14 октября 2022, 15:14
117
0

Месси вернулся в основную группу ПСЖ

Аргентинец восстановился после повреждения

14 октября 2022, 14:58 | Обновлено 14 октября 2022, 15:14
117
0
Месси вернулся в основную группу ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может принять участие в предстоящем матче команды в чемпионате Франции. Это будет игра с «Марселем», которая запланирована на 16 октября.

В преддверии поединки 35-летний Месси тренировался в обычном режиме с партнерами. Главный тренер парижан Кристоф Галтье подтвердил, что Лионель будет доступен для участия в матче, но в зависимости от его состояния.

Напомним, Лионель Месси из-за травмы пропустил последние два игры «ПСЖ» – в чемпионате Франции с «Реймсом» (0:0) и в Лиге чемпионов с «Бенфикой» (1:1).

Матч 11-го тура Лиги 1 «ПСЖ» и «Марселя» состоится в воскресенье, 16 октября, начало – в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Ла Лига подала в суд на президента ПСЖ
У Мбаппе испортились отношения с партнерами по ПСЖ
Джейми КАРРАГЕР: «Мбаппе? В нем слишком много эгоизма»
ПСЖ Лионель Месси
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 4-го тура Лиги конференций. Победа Днепра-1, Аполлон остановил Алкмар
Футбол | 14 октября 2022, 01:35 0
Итоги 4-го тура Лиги конференций. Победа Днепра-1, Аполлон остановил Алкмар
Итоги 4-го тура Лиги конференций. Победа Днепра-1, Аполлон остановил Алкмар

13 октября состоялись матчи 4-го тура Лиги конференций

ВИДЕО. Забыли про игрока. Ренн открыл счет после навеса с углового
Футбол | 13 октября 2022, 21:03 0
ВИДЕО. Забыли про игрока. Ренн открыл счет после навеса с углового
ВИДЕО. Забыли про игрока. Ренн открыл счет после навеса с углового

Кристофер Ву остался без опеки перед воротами киевского «Динамо»

Динамо – боль, Днепр-1 с победой, будущее Малиновского, достижение Киченок
Другие виды | 14.10.2022, 06:02
Динамо – боль, Днепр-1 с победой, будущее Малиновского, достижение Киченок
Динамо – боль, Днепр-1 с победой, будущее Малиновского, достижение Киченок
Среди лучших. Гол днепрянина Амаша – претендент на гол тура
Футбол | 14.10.2022, 04:39
Среди лучших. Гол днепрянина Амаша – претендент на гол тура
Среди лучших. Гол днепрянина Амаша – претендент на гол тура
Почему мне не жаль Динамо
Футбол | 14.10.2022, 11:55
Почему мне не жаль Динамо
Почему мне не жаль Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Днепр-1 вырвал победу у Вадуца
Днепр-1 вырвал победу у Вадуца
13.10.2022, 23:55 27
Футбол
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
12.10.2022, 16:00
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
13.10.2022, 02:25 2
MMA
ВИДЕО. Довбик принес победу для Днепра-1 в компенсированное время
ВИДЕО. Довбик принес победу для Днепра-1 в компенсированное время
14.10.2022, 00:10 5
Футбол
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
13.10.2022, 21:41 119
Футбол
Ломаченко дал характеристику своему следующему сопернику
Ломаченко дал характеристику своему следующему сопернику
13.10.2022, 10:48 1
Бокс
ФОТО. Усик посетил освобожденную часть Херсонщины
ФОТО. Усик посетил освобожденную часть Херсонщины
13.10.2022, 14:20
Бокс
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
12.10.2022, 22:38 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности